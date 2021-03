Málem jsem nedojel na střelnici, přiznal Krčmář. V cíli čekal na parťáka

Z posledních deseti položek v Novém Městě na Moravě jste zastřílel devět čistě. Jen ta první stojka se dvěma chybami vás dnes připravil o posun vpřed.

Podmínky nebyly úplně špatné, byly to těsné rány, ale těch devět z deseti čistých položek se počítá, s tím jsem spokojený. Na trati jsem na to stejně dneska moc neměl.

Už se projevila únava?

Nevím, jestli únava, nebo horší den, prostě jsem se necítil ideálně, někde ty síly chyběly.

Ale opakující se výsledky kolem desátého místa jsou jistě povzbuzením i směrem k přípravě na olympijskou sezonu.

Nechci to zakřiknout, ale letos jsem byl nejhůř 39., nevypadl jsem z bodů, což se mi ještě nikdy nestalo. Chybí tam umístění v desítce (kromě 10. místa v Kontiolahti), ale mezi desátým a dvacátým je jich spousta. Na desítku chci útočit v každém závodě, ale umístění těsně za ní mi nedělá vrásky, od toho se dá odrazit.

Před týdnem jste tu útočil zezadu, každou střelbou se posouval vpřed, celkem jste se zlepšil o 25 míst. Dnes ani čistě odstřílená položka neznamenala vždy zlepšení…

Bylo to jiné, ale to jsem věděl. Když jedete kolem desítky, nuly neznamenají, že se budete pořád posouvat, tam střílí dobře skoro všichni. Ale po těch dvou nulách jsem se dostal blízko ke čtvrtému místu, na nějakých patnáct sekund, i to byl úkol těch nul. Takže to bylo v tomhle psychicky náročnější, ale já byl na to připravený.

Je pravda, že ve druhém kole jste byl ve skupině, která ztrátu na čelo výrazně stahovala.

Tak už vím, proč jsem ve třetím kole málem nedojel na střelnici, tak jsem měl hroznou krizi… Možná jsem se zahltil v tom druhém. Ale pak jsem se zase zvednul a když už jsem v posledním kole neměl moc o co jet, tak jsme do toho úplně netlačil, abych pošetřil síly na neděli.

Jaký závod pojedete?

Od Ondry Rybáře vím, že se mnou počítá do velké smíšené štafety. Kde mě tam bude potřebovat, tam pojedu.

V neděli bude končit kariéru Ondřej Moravec, vy jste vzpomínal, jak jste při jeho nejúspěšnější olympiádě v Soči byl v týmu trochu kustod. Teď už se ta role posouvá k mladíkům Karlíkovi s Hornigem, kteří se oťukávají ve Světovém poháru?

Oni jsou občas až moc velcí kustodi, někdy by mohli být trochu koncentrovanější. Ale zatím jim to vychází, tak jim do toho nemůžu moc kecat. (úsměv)