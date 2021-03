V cíli posledního závodu čekalo Ondřeje Moravce dobře utajené, a o to větší překvapení: manželka Veronika, dcera Rozálie a syn Ondřej.

Celkově musela česká dvojice na sedm trestných kol a prakticky od zmíněné stojky v ženské části to byl pro ni byl boj o udržení v závodě, aby nedošlo k jejímu dostižení vpředu uhánějícím Norům se Švédy. „Nezapomenutelný závod, hlavně nám šlo o dojetí do cíle. Byl to vlastně takový zběsilý úprk před čelem závodu a jsem moc rád za ten vydařený konec, kdy jsem na posledním úseku dal deset terčů na deset ran," vykládal Moravec.

Ještě v polovině závodu figuroval český pár na poslední pozici, ke konci se ale díky němu zvedl a cílem projel na 17. místě ztrátou tří minut a 45 vteřin na vítězné Švédy, neboť Samuelsson ve finiši předstihl Lägreida. Výsledek však nebyl tím hlavním, o co se v neděli odpoledne zajímalo Česko. Vždyť sbohem dlouhé a úspěšné kariéře dával devítinásobný medailista z mistrovství světa a zimních olympijských her.

„Atmosféra v cíli byla úžasným překvapením, takhle jsem si dlouho nepobrečel. Ještě teď mi zběsile buší srdce, prožil jsem nesmírně emotivně chvíle," líčil Moravec v televizním rozhovoru, než dostal od reprezentačních kolegů spršku šampaňským a se všemi kolem sebe se srdečně objal. Dojatě pak sledoval na obří televizní obrazovce vřelá poděkování od dalších slavných českých sportovců. „Vůbec nechápu, proč chceš končit už v šestatřiceti," rozesmál nestora českého biatlonu vzkaz o třináct let staršího Jaromíra Jágr.

