BIATLON ONLINE: Potvrdí Eckhoffová letošní nadvládu? Češky stíhačku nejedou

Bez jediné české reprezentantky proběhne dnes ve švédském Östersundu stíhací závod žen na 10 km. Střevní potíže českého týmu byly hlavní příčinou historicky nejhoršího výsledku ve sprintu. Závod, do kterého vyjede z prvního místa královna celé sezony Tirill Eckoffová, můžete sledovat od 12:15 v tradičně obsáhlé online reportáži na našem webu Sport.cz. Přímým přenosem závod vysílá také program ČT Sport.

Střevní problémy skolily české ženy před sprintem a na výkonu svěřenkyň Egilla Gjellanda se to projevilo ještě více, než by se před závodem mohlo zdát. Výsledkem byl nejhorší sprint v české historii. Nejlépe postavenou závodnicí byla až na 69.(!) místě Lucie Charvátová.

Do dnešního stíhacího závodu tedy nevyjede žádná závodnice v českém dresu. Rok Tirill Eckhoffové. Tak by se dala nazvat sezona 2020/2021 v podání třicetileté norské závodnice. Nebývá zvykem, aby někdo tak suverénně vládl ve Světovém poháru i na mistrovství světa. Třicetiletá rodačka z Baerumu pokračuje ve skvělých výkonech i ve Švédsku a do dnešního závodu vyjede z první pozice.

Šlapat na paty by jí měly především Italka Wiererová a krajanka už jisté vítězky Světového poháru Ingrid Tandrevoldová, které vyjedou do stíhačky z druhého, potažmo třetího místa.