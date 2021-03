Davidovou při stojce sfoukl vítr. Poslední masák vyhrála Tandrevoldová a má malý glóbus

Závěrečný závod seriálu byl určen jen pro třicet nejlepších žen celkového pořadí. Davidová ho rozjela skvěle, první ležku zvládla čistě a ze střelnice vybíhala první s náskokem tří vteřin na Italku Wiererovou a devíti na Němku Preussovou a Norku Tandrevoldovou.

Bez nutnosti návštěvy trestného kola zvládlo úvodní položku jen devět závodnic, po druhé ležce zůstala čistá už jen Džimová. Davidová se z trestného kola vrátila jen tři sekundy za ní a společně s Wiererovou začaly Ukrajinku rychle dohánět.

Na stojku přijela Davidová už zase první, jenže v ten okamžik zesílil vítr natolik, že česká biatlonistka dokázala dostat do terče jedinou z pěti ran. Čtyři trestná kola to znamenalo 600 metrů navíc. „Vítr byl tak nekompromisní, že s Makulou neskutečně cloumal a rány lítaly všude kolem," uvažoval asistent trenéra Jiří Holubec

Velkého počtu chyb se ale nevyvarovaly ani další závodnice. Pouze Běloruska Alimbekovová dala třetí položku čistě, což ji vyneslo z třináctého místa až na stupně vítězů. Poslední položka to pak byla už čistě loterie, z níž nakonec vyšla nejlépe Tandrevoldová a přes celkově pět trestných kol v masáku zvítězila. „Pro mě je to až neuvěřitelná tečka. Podmínky byly děsně obtížné, šlo ale o to zůstat při střelbě pozitivní a já měla skvěle připravené lyže," vykládala Norka po prémiovém triumfu v kariéře.

Davidová musela po poslední položce kroužit třikrát a tím definitivně ztratila šanci na první desítku. „Nemělo snad ani cenu na stojáku něco čekat, protože každý trefený terč byl hodně o náhodě. Já byla až překvapená, jak se mi dobře běželo s ohledem na to, že střevní potíže z pátku sotva odezněly. Hodně mě na přimrzlé trati ale podržely lyže," uznala česká biatlonistka, která skončila jedenáctá v konečném pořadí SP a po Alimbekovové a Tandrevoldové byla celkově třetí nejlepší závodnicí v kategorii do 25 let.

Světový pohár biatlonistek v Östersundu - 12,5 km žen s hromadným startem 1. Tandrevoldová (Norsko) 34:53,1 (5) 2. Alimbekovová (Bělorusko) +6,9 (6) 3. Preussová (Německo) +11,1 (6) 4. Häckiová (Švýcarsko) +15,0 (7) 5. Kajševová (Rusko) +20,1 (5) 6. Solaová (Bělorusko) +24,9 (8) ----- 14. Davidová (ČR) +1:10,8 (8)