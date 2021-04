Obrovský úspěch může biatlon zničit, varují v Norsku

O absolutní nadvládě nemůže být vůbec pochyb. Celková pořadí SP ovládli Johannes Thingnes Boe a Tiril Eckoffová. Čtyři z nejlepších pěti pozic v konečném účtování mužů patřilo závodníkům z Norska, ženy z této země okupovaly první dvě pozice.

Podobná dominance Norů v posledních letech zachvátila i běžecké lyžování, což se však negativně projevilo na zájmu o tento sport u diváků z ostatních zemí a také na atraktivitě vysílacích práv.

Nor Johannes Thingnes Boe s trofejí za celkové prvenství ve SP.

Anders Wiklund, ČTK/AP

„Byl jsem dlouho kritický k dominanci Norů v klasickém lyžování. A teď se podobná věc děje i v biatlonu. Ekonomická nerovnost v dlouhodobém hledisku zabíjí jak klasické lyžování, tak biatlon," upozorňuje v norském listu Verdens Gang Jacob Lund, bývalý dlouholetý šéf sponzoringu u norské finanční skupiny DNB, která zimní sporty podporuje.

Narážel na fakt, že Norové mají oproti konkurenci obrovské finanční zdroje, které mohou investovat do realizačních týmů, materiálů, vosků a dalších věcí.

Podle Lunda nyní hrozí biatlonu výrazný ekonomický úpadek, což se má projevit, až dojde znovu na jednání o vysílacích právech. Situaci prý neprospívá fakt, že velké národy jako Německo či Rusko zažívají dle jeho mínění ústup ze slávy.

Konečné pořadí biatlonového SP mužů 2020/21 1. J. Boe (Norsko) 1052 2. Lägreid (Norsko) 1039 3. Fillon Maillet (Francie) 930 4. T. Boe (Norsko) 893 5. Dale (Norsko) 843

„Pokud tenhle sport nebude více napínavý a vzrušující, myslím, že budeme mít problém udržet biatlon na významných televizních kanálech. V Německu byla za uplynulou zimu dobrá televizní sledovanost, jenže s klesající výkonností jejich závodníků je jen otázkou času, než i tam zájem začne uvadat," analyzuje situaci Lund.

„Zájem televizních diváků o biatlon v Rakousku a Švýcarsku je nulový. Takže je tu jen určité nadšení v České republice díky závodům Světového poháru v Novém Městě," pokračuje expert na sponzoring.

Konečné pořadí biatlonového SP žen 2020/21 1. Eckhoffová (Norsko) 1152 2. Röiselandová (Norsko) 963 3. Preussová (Německo) 840 4. H. Öbergová (Švédsko) 826 5. Wiererová (Itálie) 821

Podle něj je úspěch norských závodníků úctyhodný, jenže zkrátka ve výsledkových listinách je pro mezinárodní atraktivitu sportu na předních příčkách až příliš mnoho norských vlajek.

Manažer norského biatlonového svazu Per-Arne Botnan nicméně s Lundem úplně nesouhlasí. Podle něj není norská dominance tak jednoznačná.

„Tohle se může jednou za čas stát, ale podobné úspěchy přicházejí spíše ve vlnách. My máme za sebou nejlepší sezonu v historii, to ale neznamená, že se bude pořád opakovat. Takže o úpadku zájmu o biatlon se nebojím. I když se nám poslední dva roky hodně daří, musíte se podívat na výsledky několik let zpátky, abyste mohli tvrdit, že jde o trend," vyvrací obavy Botnan.

„Důležité je, že se na špici pohybují středoevropské státy, zejména Německo. Když se podíváte na sponzoring a reklamu v biatlonu, figuruje v tom hodně silných německých hráčů," dodává.