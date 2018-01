Koukalová změnila specializaci. Ale závodit nebude. Ze hry může být i hvězdná Němka

Už je to ohraná píseň. Biatlonistka Gabriela Koukalová nebude závodit v pokračování Světového poháru - tentokrát v německém Oberhofu. Jak to bude s ní a olympiádou v Koreji, hodlá zveřejnit v prohlášení v polovině ledna. Vypadá to všelijak... Opakovaně má problémy i její velká soupeřka z předešlé sezóny, obhájkyně velkého křišťálového glóbu za triumf v SP Laura Dahlmeierová. Opět bojuje se zdravotními problémy a možná čtvrtou zastávku seriálu také vynechá. Německá hvězda kvůli nemoci přišla i o úvodní podnik SP v Östersundu a teď váhá. Program v Oberhofu začne ve čtvrtek sprintem.