Vítková, holka do nepohody. Soustředím se na jiné věci, říká biatlonistka

K německému středisku prostě podobná slota patří. „Taky jsem tu zažil pár hezkých dnů. Ale moc jich nebylo,“ usmíval se bývalý závodník a nyní trenér žen Zdeněk Vítek. „Když je v přípravě podobné počasí, sportovci nadávají a nechce se jim, říkáme, že trénujeme na Oberhof. A dneska se to potvrzuje,“ líčil Vítek zachumlaný v zimní bundě.

Proměnlivý vítr

Když ale sledoval svou vzdálenou příbuznou Veroniku Vítkovou, jak si vede na střelnici, hned na ni zvesela volal: „Ty jsi holka do nepohody.“ Nejlepší Češka úvodní části sezóny před středečním sprintem naznačovala, že by si pohodu mohla přenést i do Oberhofu.

„Dneska jí to šlo. Jenže ve sprintu budou dvě položky a vítr je proměnlivý. Jednou člověk narazí na pěkné počasí a střílí bez problémů, pak mu začne foukat a netrefí ani stodolu, nebo tam musí zůstat dlouho. Takže může být do nepohody, jak chce, ale záleží na štěstí,“ uvažoval Vítek. Předpověď pro závod totiž neslibuje výrazné zlepšení…

Oblíbené tratě

Vítková už se ale v minulosti dokázala s podobnými podmínkami popasovat, v Oberhofu byla čtyřikrát na stupních, před třemi lety zde sprint vyhrála. „Tratě se mi tu líbí. Jsou těžší a kopcovité, což mám radši než Hochfilzen nebo Annecy, kde jsou táhlé roviny,“ hodnotila. A podmínky? „Těm se snažím nepoddávat, soustředím se na jiné věci než na počasí,“ vypráví.

Závodní pauza jí přišla vhod, v Annecy už pociťovala únavu. „Jen jsem čekala, že odpočinku bude víc,“ hlásila s úsměvem. „Ale byl to poslední blok před olympiádou, kdy se dala potrénovat síla a vytrvalost. Ještě to v nohách cítím,“ přiznávala.

Do sprintu (od 12:30 na ČT Sport) naskočí vedle Vítkové a Puskarčíkové i Lucie Charvátová, Veronika Zvařičová a Jessica Jislová, Markéta Davidová dorazí až na nedělní štafetu.