Neflákali se. Věřím, že výsledky ukážou i škarohlídům, hlásí šéftrenér biatlonistů

Období kolem Vánoc bylo pro biatlonisty poslední šancí na soustavný trénink, teď už sezóna upaluje zběsilým tempem směrem k olympiádě. Světové poháry v Oberhofu, Ruhpoldingu a Anterselvě a pak už přes aklimatizační kemp v kazašském Almaty zamíří česká reprezentace do Pchjongčchangu. A k vrcholu sezóny dlouhodobě směřuje příprava týmu pod vedením šéftrenéra Ondřeje Rybáře.

Co jste svým svěřencům ve vánoční pauze ordinoval za trénink?

Pro biatlonisty byl standardní, zaměřený na běh i střelbu, samozřejmě s tím, že jsme po prvních kolech Světového poháru cítili, že se o střelbu nemůžeme opřít. Snažili jsme se na ni zapracovat a osvěžit to, co jsme během léta natrénovali. Závody ukážou, jak se to povedlo, i když podmínky tady v Oberhofu jsou zatím spíš trochu loterie.

Byly tréninky po nepříliš povedeném startu sezóny hodně tvrdé?

Podmínky v Jablonci panovaly relativně dobré, nahoře v Bedřichově bylo pěkné lyžování, okruh nachystali i v Novém Městě na Moravě, kde se část týmu připracovala. Není samozřejmě prostor, abychom závodníky zrušili, ale úplně lehké tréninky to také nebyly. Nesměřujeme k Oberhofu, ale abychom se co nejlépe připravili na olympiádu.

Směrem k hrám tedy zůstáváte optimisticky naladěn?

Mám výhodu proti fanouškům, z nichž jsou někteří malinko nervózní, jiní škarohlídi, a další nadále pozitivní, že ty sportovce vidím během roku. A oni se opravdu neflákali. Biatlon je krásný v tom, že rozhoduje hlava, jak dokážete skloubit střelbu s během. A nám ta přesná muška chyběla. Pevně věřím, že sportovci zvládnou během zbytku sezóny i těm škarohlídům ukázat: Ano, my jsme se připravovali a tady jsou výsledky.

Ondřej Moravec se přes svátky připravoval s rakouským týmem, proč?

On měl individuální trénink v Hochfilzenu a samozřejmě využil toho, že se tam připravoval rakouský tým, znají se a společně jeli i na exhibici na Schalke. Ale připravoval se podle svého plánu, Hochfilzen měl dlouho naplánovaný i kvůli sněhovým podmínkám. Ondra tam strávil celé Vánoce, nechce v olympijské sezóně nic podcenit a věřím, že se to vyplatí.

Do Oberhofu nepřicestoval Michal Šlesingr, jak to s jeho bolavým kolenem vypadá?

Koleno je snad momentálně v pořádku a nelimituje ho. Příprava byla trochu posunutá, jak se vrátil ze závodů ve Francii, tak toho pak zhruba pět dnů moc nenatrénoval, jak se dával dohromady. Teď už je to spíš lehké nachlazení, kašel a rýma, musí dohnat manko po tom pětidenním zpoždění. Doufám, že v Ruhpoldingu už bude.

Kvůli tréninku se Šlesingrem zůstal v Česku i trenér mužského týmu Michael Málek?

My to tak měli trochu plánované, protože pak přijde dlouhá štace s dalšími svěťáky, přípravou v Almaty a olympiádou, tak jsme se domlouvali s trenéry, aby si někdo odfrkl. Tady se to hodilo, že měl Michal Šlesingr i zabezpečení, navíc tam jsou kluci z béčka, kteří jedou ve čtvrtek na IBU Cup.