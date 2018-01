Liják? Já jsem kluk z Krkonoš, smál se Krčmář. Nabudil ho vánoční dril i Vítková

Z umístění ve třetí či dokonce čtvrté desítce už byl Michal Krčmář poněkud rozmrzelý. „Naprosto chápu fanoušky, že nebyli spokojeni s tím, co jsem předváděl. Já s tím rozhodně také spokojený nebyl, chtěl jsem to změnit,“ přiznával šestadvacetiletý biatlonista, který v minulé sezóně okusil už i stupně vítězů. V Oberhofu pookřál, ve sprintu devátou příčkou s jednou střeleckou chybou obstaral premiérové umístění sezóny v elitní desítce pro mužskou reprezentaci.

Cítil jste se na trati výrazně lépe než v úvodu sezóny?

Určitě jsem měl lepší pocit, už se to blížilo tomu, kam bych se chtěl dostat. Ale jak za mnou jelo ještě 90 závodníků, moc jsem neměl přehled, jak na tom jsem.

Po první střelbě jste se na pomyslných stupních vítězů držel hodně dlouho.

Tím, že jsem měl šestku, jsem věděl, že to nic neznamená, a byl jsem v klidu. Snažil jsem se nechat všechno v posledním kole, protože jsem věděl, že to bude ve vteřinách. Ale viděl jsem, že za mnou byl i Windisch, který nepatří k úplně slabým běžcům, to mě potěšilo.

Připouštěl jste si před druhou střelbou, že jedete o velmi dobrý výsledek?

Já jsem všechny své dobré výsledky dosáhl přes nulu na střelnici. A stojku jsem bohužel nezvládl. Sice jsme měl štěstí na podmínky, ale nedokázal jsem je využít, to mě mrzí.

Jak závod komplikovat vydatný liják?

Ten mi vůbec nevadil, před závodem jsem se převlíkl, byl jsem na něj připravený. Navíc jsme kluk z Krkonoš, jsem na to zvyklý. (úsměv)

Necítil jste únavu z vánočního tréninkového bloku?

To ne, my přes Vánoce dbali hlavně na techniku, snažili jsme se z tréninku vytěžit maximum, až mi kolikrát lezlo krkem, jak trenéři byli na každém metru a furt do nás něco cpali. (úsměv)

Středeční třetí místo Veroniky Vítkové v ženském sprintu bylo také povzbuzením?

Celý tým nakoplo, že se tam dokázala dostat, i Evička (Puskarčíková) byla desátá. Určitě nás to potěšilo, ale věděli jsme, že pokud ten výsledek nepotvrdíme i my, nic to neznamená.