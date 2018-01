Češky se propadly, suverénní Kuzminová vyhrála s rekordním náskokem

Jednoznačnou suverénkou posledních dní je bezesporu Slovenka Kuzminová. Ruská rodačka si připsala s obrovským náskokem svůj čtvrtý letošní triumf. I přes dvě chyby na střelnici neměla žádná jiná závodnice ani chvíli šanci, že by mohla Kuzminovou ohrozit. Jednoznačný sólo závod a velké vítězství.

O další místa se však bojovalo pořádně a čeští fanoušci doufali, že by se do medailového boje mohla zapojit i Veronika Vítková, vždyť startovala ze třetí pozice. Jenže už na první položce jednou minula a po dalších chybách na střelnici se postupně propadala až někam na konec druhé desítky. Běžecky to tentokrát také nebylo ono a sečteno podtrženo, více než 14. místo to dát nemohlo.

Nejlepší česká biatlonistka této sezony litovala, že ji malorážka neposlouchala lépe. "Dneska to byly ideální podmínky na střelnici, což je tady hodně neobvyklé. Já jsem se bohužel nevyvarovala těch jedniček. Bohužel se to nepodařilo, jak by člověk chtěl. I tak jsem dokázala na poslední položce zabojovat a dala tam tu nulu," řekla Vítková České televizi.

Umístění v první patnáctce patří mezi její stabilní výsledky v tomto ročníku SP. "Ale spíš jsem zklamaná, že jsem nedokázala víc těch položek vynulovat," zhodnotila své umístění Vítková, které v celkovém pořadí SP patří osmá příčka.

Puskarčíková zažila kolaps na poslední střelbě

To druhá česká naděje Eva Puskarčíková začala fantasticky, prvních sedmnáct ran vyčistila s bravurou. Její běžecká forma ovšem není na světové úrovni, a i přes čistou střelbu se spíše jenom držela na podobných pozicích z jakých vyjela. Poslední tři rány a naprostý kolaps Puskarčíkové, však nakonec nepustil momentální českou dvojku výše než na třiadvacáté místo.

Trenér ženského týmu Zdeněk Vítek si všiml, že už při první položce vestoje Puskarčíkové chyběl rytmus. Totéž se opakovalo při závěrečné střelbě. "Byly to bohužel tři těsné rány nahoře. Nebyly daleko, byly všechny na dvanáct hodin. Trochu mě překvapuje i absence toho rytmu. Nevím, co se stalo," řekl Vítek.

Souboj o druhé místo se tak musel obejít bez českých reprezentantek. Dlouho to vypadalo, že by na stříbrnou pozici mohla útočit Němka Hildebrandová, ta si však stupně vítězů odstřelila jednou chybou na poslední položce. Stejně neudržely nervy hvězdy Mäkäräinenová nebo Domračevová a tak se v cílové rovince zjevila na druhé příčce poměrně nenápadně jedoucí Italka Wiererová, která jakoby se vrátila k rychlopalbě z předminulé sezóny a zajela fantastický závod, stejně jako nakonec třetí Vita Semerenková z Ukrajiny, která se zlepšila z 22. místa na startu.