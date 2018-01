Kde vyladit olympijskou formu? Biatlonisté ukázali na Kazachstán

Kazašské středisko Almaty neuspělo v boji s Pekingem o pořádání zimních her v roce 2022, část české olympijské výpravy do něj ale zamíří už letos. Za místo závěrečného soustředění před přesunem do Pchjongčchangu si ho zvolili biatlonisté.

Vybírali z několika variant, až šéftrenér Ondřej Rybář ukázal na největší město Kazachstánu. „Hlavní důvod je časový posun, aby se s ním tělo srovnalo,“ vysvětluje svoji volbu. V Almaty je oproti Česku o pět hodiny více, v Jižní Koreji přibudou další tři hodiny posunu.

Rybář navíc areál v Almaty zná, loni tam během zimní univerziády působil jako technický delegát. „Střelnice má parametry, že by mohli pořádat Světový pohár, i nadmořská výška (téměř 1500 m n. m.) nám hraje do karet,“ líčí šéftrenér.

Do Ruska nechtěli

Podle dostupných informací by se v areálu Alatau měli Vítková, Moravec a spol. potkat zhruba s dalšími třemi biatlonovými výpravami, plus některými reprezentacemi v běhu na lyžích.

„Moc areálů se střelnicí blízko Koreje není, někdo zvolil Sapporo v Japonsku, jsou i ruské destinace, kam jsme ale určitě nechtěli. A někdo zůstává v Evropě, v Pokljuce nebo Anterselvě,“ vypočítává Rybář.

Do Kazachstánu zamíří čeští biatlonisté 25. ledna, tedy čtyři dny po konci Světového poháru v Anterselvě. Do dějiště olympiády se přesunou třetího února. „Druhého se otvírá olympijská vesnice a měly by být připravené tratě, abychom na nich strávili ještě týden před závody. Celkem to bude měsíc v kuse, takže docela dlouhé,“ ví Rybář.