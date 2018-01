Fantazie v podání českých biatlonistů! Moravec bere stříbro, další dva skončili v první desítce

V úvodních sedmi závodech sezóny se ani jednou nepodívali do elitní dvacítky, teď jsou tři mezi nejlepšími osmi! Jen čtyři závodníci stříleli čistě, z toho dva Češi. „Perfektní, super. Kluci se na střelnici koncentrovali, bylo vidět, že s dobrou střelbou se dá být v první desítce,“ chválil v ČT trenér mužů Michael Málek.

Vytrvalostní závod, který se jel podruhé a naposledy v sezóně, je v poslední době Moravcova parádní disciplína, stříbro v něm získal také loni při mistrovství světa v Hochfilzenu. I tam vedla cesta k úspěchu přes čistou střelbu.

V dobrých povětrnostních podmínkách třiatřicetiletý Moravec střílel rychlei přesně, k tomu potvrdil výrazný vzestup běžecké formy po vánočním tréninku v Rakousku. Od prvních mezičasů se držel mezi elitní trojicí, po poslední dvacáté úspěšné ráně se lehce pousmál a spěchal do posledního kola.

„Dneska jsem si to fakt pohlídal. Jsem strašně rád, že jsem to dal, tohle mi hrozně pomůže. Super, jsem fakt spokojený," jásal Moravec.

Fourcade vládl

Výrazně rychlejší byla jen francouzská hvězda Martin Fourcade. Šestinásobný vítěz Světového poháru si mohl dovolit i jednu chybu při poslední střelbě, přesto vyhrál s více než minutovým náskokem.

„Co jede on, nechápu. My měli super lyže, ale on je jinde. I on je porazitelný, což jsem si několikrát dokázal, ale na to ještě čas je," usmál se Moravec v televizním rozhovoru. Fourcade se podělí o malý křišťálový glóbus s Norem Johannesem Thingnesem Boem, jenž byl dnes třetí.

Dvacet přesných ran si zapsal i Krčmář, jehož dělilo 26 sekund od druhých individuálních stupňů vítězů kariéry, když cenné sekundy tradičně ztrácel na střelnici. „Byl jsem nervózní hrozně jsem chtěl jet masák v neděli, neudělat chybu. Z toho pramenila delší střelba,“ vysvětloval Krčmář.

Dlouho to vypadalo, že si připíše čtvrtou příčku, nakonec ho o místo sesadil domácí Roman Rees se startovním číslem 108.

Šlesingr se vracel do Světového poháru po pauze způsobené potížemi s kolenem a vrátil se ve výborné formě. Na druhé střelbě jednou minul, ale kvalitním během se i on poprvé v sezóně posunul do elitní desítky. „Kupodivu se mi nejelo zle, až ke konci jsem toho měl dost. Pořád jsem měl s kým jet, i střelba dobrá. Škoda jedné rány ve stoje, což byla moje chyba,“ uznal Šlesingr.

Ondřej Hošek si připsal za dvě chyby na střelnici dvě trestné minuty a obsadil 67. místo. Adam Václavík se netrefil čtyřikrát a skončil o čtyři místa hůře.