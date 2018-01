Je rozhodnuto! Koukalová na olympiádu nemůže, ukončila celou sezónu

Už je to definitivní! Biatlonistka Gabriela Koukalová na olympiádě v Pchjongčchangu kvůli zdravotním potížím startovat nebude. Informaci potvrdil agentuře ČTK šéf českého biatlonu Jiří Hamza.

Úřadující mistryně světa a nejlepší česká sportovkyně loňského roku měla patřit v Koreji k českým medailovým nadějím, ale kvůli problémům s lýtky Koukalová v této sezóně ještě nezávodila. Situace není lepší ani měsíc před začátkem her.

"Současný zdravotní stav jí nedovolí přípravu v plné zátěži. Potíže přetrvávají. Proto jsme se domluvili, že tuto sezónu vynechá. Rozhodnutí nebylo lehké," uvedl Hamza.

Koukalová: Moc mě to mrzí

Osmadvacetiletá biatlonistka se poslední měsíc připravovala individuálně. "Snažila jsem se udělat maximum pro to, abych se vrátila. Bohužel to na tréninku nešlo podle mých představ. Moc mě to mrzí, olympiáda je vrcholem každého sportovce," uvedla Koukalová v prohlášení.

Před čtyřmi roky v Soči vybojovala stříbrné medaile v závodu s hromadným startem a ve smíšené štafetě. Dodatečně by měla získat ještě bronz ze štafety žen po diskvalifikaci původně druhý Rusek za doping.

Za měsíc v Pchjongčchangu se bude muset výprava českých biatlonistů obejít bez vítězky Světového poháru z roku 2016. "Bohužel v současném stavu není Gabča navzdory jejímu úsilí i snaze celého podpůrného týmu schopna závodit," řekl šéftrenér Rybář.