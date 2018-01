Koukalová se vyjádřila. Na olympiádu nejede, ale končit nehodlá

Včerejší vyjádření šéfa českého biatlonu Jiřího Hamzy bohužel přineslo očekávaný výsledek. Gabriela Koukalová po zdravotních peripetiích vynechá nejen vrchol sezóny v Pchjončchangu, ale také zbytek světového poháru. Teď se vyjádřila také sama. Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Nejlepší česká biatlonistka posledních let neuvažuje o konci kariéry.

Gabriela Koukalová se vyjádřila k účasti na OH.

"Vážení fanoušci, touto cestou jsem se rozhodla učinit to, co patrně již všichni tušíte, že na základě mé zdravotní situace jsem se rozhodla ukončit sezónu a tím pádem nebudu startovat ani na olympijských hrách," potvrdila Koukalová hned na začátku svého vyjádření to, o čem se spekulovalo celý minulý týden.

Malinký důvod k radosti pak přeci jen českým příznivcům biatlonu dala, končit s kariérou totiž podle svých slov nechce. "V první řadě se budu snažit uzdravit a pak doufám, že není všem dnům konec a nějak navážu na tu přetrženou nit v příštích sezónách," doplnila Koukalová, která o konci kariéry po olympijských hrách v Koreji často v minulosti spekulovala a zahrávala si s ním.

Potvrdila také, že do poslední chvíle doufala ve zlepšení a pozdnější vstup do biatlonového cirkusu, přesto čekat až těsně před start olympiády nechce. "Nejsem takový optimista, abych čekala, že bez rychlého tréninku by se dalo z fleku závodit. Na olympiádu se nejezdí za jméno nebo za minulé úspěchy," pokračovala zklamaná Koukalová, bez které se v první části sezóny český biatlon spíše hledal.

Bez Koukalové tak budou čeští příznivci spoléhat především na Ondřeje Moravce a Veroniku Vítkovou. Nárůst výkonnosti však ukazují také Michal Krčmář nebo Michal Šlesingr. Třeba se i bez největší hvězdy podaří dosáhnout v únoru na úspěchy, které pak dodají sílu k návratu také české biatlonové královně...