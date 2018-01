Skvělý finiš Vítkové. V olympijské generálce štafet vytáhla české biatlonistky na šesté místo

„Šesté místo pro nás byla meta, které jsme si přáli dosáhnout, takže spokojenost. Lépe to s ohledem na výkonnost holek už asi nešlo," líčil trenér Zdeněk Vítek, jenž oproti minulému týdnu v Oberhofu nezměnil složení štafetového kvarteta, ale obsazení prvních tří úseků poskládal jinak. „Postavili jsme to tak, aby výkon gradoval a to se povedlo," vysvětlil trenér.

Štafetu tak poprvé od loňského MS rozbíhala Jessica Jislová. Úvodní položku zvládlo třináct zemí bez dobíjení, Jislová musela vleže využít jeden rezervní náboj a střelnici opouštěla na 16. místě. Tempo udávala Italka Vitozziová, která nezaváhala ani vstoje a předávala první před Němkou Preussovou.

Jislová při druhé zastávce na střelnici dobíjela dvakrát, na posledním kilometru se pak běžecky ale hodně vydala. „Měla jsem super lyže. Konec byl opravdu na krev, když mě tam Slovenka nešťastně píchla hrotem hůlkou do pusy," přiznala do televizní kamery.

Na trať posílala Markétu Davidovou na třinácté příčce s odstupem jednačtyřiceti sekund. Benjamínek štafety zvládl svůj úsek s celkově jediným dobíjením, ale docela zaostával na lyžích, a tak pozice české reprezentace zůstávala nezměněná. „Nejelo se mi pocitově vůbec dobře, tak jsem se to snažila alespoň srovnat střelecky, i když to bylo na dva nádechy," uvedla Davidová.

Dahlmeierová rozhodla

Mezitím Herrmannová excelentním během posunula domácí Německo do čela. Italka Wiererová ale potvrzovala parádní střeleckou formu, zvládla podobně jako její krajanka obě střelecké položky a na předávce ztrácela na první místo jen tři vteřiny.

Na třetím úseku Eva Puskarčíková zvládla obě položky ve výborném rytmu s jediným dobíjením a posunula Česko na 9. místo s odstupem víc než minuty. „Hodně nám pomohla sjet ztrátu," ocenil Vítek.

Vpředu se v rozpětí dvaceti vteřin srovnalo šest štafet, poslední úsek tak sliboval hodně napínavý souboj o pódium. Ve prospěch domácích ho rozhodla držitelka loňského křišťálového glóbu Němka Dahlmeierová.

Česká finišmanka Veronika Vítková se snažila ze všech sil ještě vylepšit pořadí. Nejdříve předstihla Rusko, a když závěrečnou stojku zvládla čistě bez dobíjení, poskočila na šestou příčku i před Švýcarsko a Francii. Zaskvěla se tak nejlepším běžeckým časem na posledním úseku.

„Ukázaly jsme, že když nebudeme mít moc dobíjení a dáme štafetu bez trestného kola, můžeme skončit hodně nahoře. Já se od začátku na trati cítila hodně dobře, mohla jsem se na lyžích do toho opřít a nakonec mi klapla i poslední střelba," uvedla pro Českou televizi spokojená Vítková.