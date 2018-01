Biatlonistka z první stránky Playboye zvažuje změnu

Zbraň by ráda odložila, chce s lyžemi zkusit zase něco jiného. Zároveň pro ni důvěrně známého. Někdejší německá biatlonistka Miriam Neureutherová, která dříve závodila pod jménem Gössnerová, by se po mateřské pauze ráda vrátila do běžecké stopy bez malorážky na zádech. Kdysi na veřejnosti neváhala odjistit i tradiční ženské zbraně, v odvážné póze se objevila na první straně německé mutace pánského časopisu. Teď ji ale zase láká sport.