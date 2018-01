Vítkové uletěly tři rány, přesto brala ze stíhačky sedmé místo

Vítková vybíhala do stíhačky třetí, ale brzy se na ni dotáhla Domračevová a po čisté střelbě šla Běloruska do čela. Po první položce vleže totiž musela na trestné kolo vítězka sprintu Eckhoffová, stejně jako původně druhá Dahlmeierová.

Jedné chyby se dopustila také Vítková a musela na trestný okruh, takže se na trať vrátila se skupinkou pěti závodnic bojujících o páté místo s odstupem půl minuty na vedoucí biatlonistku. Další česká reprezentantka Puskarčíková se čistou a rychle zvládnutou položkou posunula na 18. pozici, naopak s patnáctkou startující Jislová se z trestného kola vrátila na 25. místě.

Při druhé ležce se do čela závodu dostaly čisté Dahlmeierová s Bescondovou, hned za ně se zařadila jednou kroužící Domračevová. Vítková bohužel nezasáhla terč poslední ranou a to ji v té chvíli stálo umístění v první desítce. Na střelnici zaváhala i její krajanka Puskarčíková, takže pak pokračovala s Jislovou na chvostu třetí desítky. Čistou položkou se do bodované čtyřicítky vmáčkla Davidová, která na tom byla běžecky z kvarteta českých žen nejlépe.

V nadmořské výšce 1634 metrů byl závod pro všechny velmi náročný. Vítková ale zvládla první stojku čistě a to ji vyneslo na 9. místo s odstupem 55 vteřin na vedoucí Domračevovou s Dahlmeierovou, k nimž se přidala na lyžích stále zrychlující Eckhoffová. Puskarčíková, Jislová i Davidová šly na jedno trestné kolo a udržely svoje pozice.

Boj o prvenství rozhodla pro sebe při závěrečné zastávce na střelnici obhájkyně celkového prvenství Dahlmeierová. Naopak Eckhoffová poslala dvě rány mimo terč a mohla na stupně vítězů zapomenout. Vítková udělala jednu chybu, ale reálně mohla bojovat o umístění v první desítce. Nakonec vybojovala sedmé místo.

Bodované příčky přes další trestné kolo udržely Puskarčíková i Jislová, na hranu nějakého zisku se dostala dvakrát kroužící Davidová, ale nakonec ji to na dva bodíky vyšlo. Mezitím hezké gesto přinesl souboj o druhé místo, při němž domácí Italce Wiererové její rivalka Domračevová v cílové rovince přišlápla hůlku a sportovně odmítla pak finišovat.

„Pro nás to není vůbec špatné, za 7. místo jsme u Veroniky Vítkové rádi, i když samozřejmě platí, že škoda každé rány, která padne vedle. Je mi to líto, především u těch položek vleže, kdy měla čtyři dobré rány, ale jedna vždycky trochu uletěla," říkal šéftrenér Ondřej Rybář. „Další tři holky měly pro výrazné zlepšení těch jedniček na kontě až moc, ale bylo to i o tom, jak to v náročných podmínkách udýchaly, ale jsem rád, že pro každou to nějaké ty body vyšlo," uvažoval Rybář.

Světový pohár biatlonistek v Anterselvě - stíhací závod žen na 10 km 1. Dahlmeierová (Německo) 29:45,0 (1) 2. Wiererová (Itálie) +17,3 (2) 3. Domračevová (Bělorusko) +20,2 (2) 4. Eckhoffová (Norsko) +1:09,9 (4) 5. Mäkäräinenová (Finsko) +1:18,4 (2) 6. Višněvská (Kazachstán) +1:20,1 (0) 7. Vítková (ČR) +1:27,5 (3) ----- 30. Puskarčíková (ČR) +3:17,4 (3) 32. Jislová (ČR) +3:30,0 (3) 39. Davidová (ČR) +3:53,1 (4)