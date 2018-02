Biatlonisté před OH bojovali s mrazem, soustředění ale chválili. Teď už jsou v Koreji

Biatlonisté přečkali v závěrečné přípravě na olympiádu v Almaty mrazy a ke konci kempu měli výborné podmínky. Z Kazachstánu se v sobotu přesunuli do dějiště her a ubytovali se ve vesnici v Pchjongčchangu. „Jsem spokojený, v globálu bych to (soustředění) hodnotil jako rozhodně dobrý tah," řekl závodník Ondřej Moravec.