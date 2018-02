Biatlonista Fourcade nesouhlasí s bojkotem finále SP v Ťumeni

Francouzský biatlonista Martin Fourcade nesouhlasí s bojkotem závodů březnového finále Světového poháru v Ťumeni kvůli ruské dopingové aféře. Zároveň míní, že by ruští sportovci měli pochodovat na nedělním závěrečném ceremoniálu olympiády v Pchjongčchangu pod vlajkou své země.

Rusko na hrách v Koreji startuje pod neutrální vlajkou v rámci trestu za státem organizovaný doping na předchozí olympiádě v Soči. Ze stejného důvodu bylo Ťumeni odebráno pořadatelství mistrovství světa v roce 2021, ale finále Světového poháru sibiřskému městu zůstalo. Do Ťumeně na protest nepojedou čeští biatlonisté ani Američané.

"Můj názor na ty, kteří podváděli, je stále stejný. Ale není stejný jako postoj vůči Rusku. Je tam hodně fanoušků biatlonu, takže si nemyslím, že kvůli několika sportovcům a funkcionářům měli být potrestáni i oni," citovala vedoucího muže průběžného pořadí Světového poháru agentura AFP.

Fourcade, který na končících hrách získal tři zlaté medaile a rozšířil svou sbírku olympijských triumfů na pět, si také myslí, že by Rusové měli mít možnost nastoupit k závěrečnému ceremoniálu se státní vlajkou. "Byl jsem zastáncem tvrdých trestů za podvody v Soči, ale jsem přesvědčen, že sportovci, co jsou na olympiádě v Koreji, by měli pochodovat pod vlastní vlajkou," prohlásil.

"Prošli mnohem přísnějšími kontrolami než ostatní sportovci. Myslím, že spousta sportovců z jiných zemí by na olympiádě vůbec nebyla, kdyby pro ně platila stejná pravidla jako pro Rusy," uvedl Fourcade.

O tom, jestli Rusům umožní nést státní vlajku, bude Mezinárodní olympijský výbor rozhodovat v neděli. "Rusové jsou velcí patrioti. Sportovci, kteří nebyli přistiženi při dopingu, by měli nést státní vlajku. Je to odměna za to, jak jsou olympijské hry náročné," prohlásil Fourcade.