Čeští biatlonisté už mají náhradní plán. Ukáže se Koukalová?

Plán už byl představen na webu biatlon.cz. Na rozdíl od posledního dílu SP by domácí závodní program měli stihnout za jediný den - sobotu 24. března. Exhibiční závěr sezóny, který tolik lákal publikum, je proti minulým letům přesunut ze všedního dne do víkendu.

Na startu budou oba medailisté z biatlonového sprintu v Pchjongčchangu Veronika Vítková a Michal Krčmář i další olympionici a ostatní reprezentanti. Ukáže se v nějaké roli třeba i Gabriela Koukalová, která odpískala celou sezónu kvůli zdravotním potížím? I to asi lze předpokládat.

Co čeká české biatlonisty do té doby? Po víkendu odcestují na pokračování Světového poháru do Kontiolahti a následně do Osla.

"Zbytek sezóny je pro nás důležitý, protože jsou to závody, které se počítají do národního žebříčku a podle toho se vyjíždějí kvóty pro další sezónu. A tím, že vynecháváme Ťumeň, nám hrozí, že bychom mohli přijít o jedno místo mezi muži," řekl záhy po olympiádě šéftrenér Ondřej Rybář.

V Ťumeni se finále SP uskuteční i přesto, že Mezinárodní biatlonová federace IBU pod tlakem závodníků odebrala kvůli dopingovým případům v ruském sportu včetně biatlonu sibiřskému středisku mistrovství světa v roce 2021.

Bojkotovat závod hodlají podle předběžných informací jen Kanaďané a Američané, pro stejný postup se vyjádřil člen zlaté švédské štafety Sebastian Samuelsson. „Francouzi řekli, že pojedou, protože Martinu Fourcadovi jde o vítězství ve svěťáku. To je rozhodnutí každého, my si chceme zachovat tvář," vyjádřil se již před pár dny předseda svazu Jiří Hamza.

Se změnou postoje se nepočítá. „I za cenu nějakých obětí jsme se vyhranili a kdybychom teď z toho názoru ustoupili, nebylo by to dobré," uvedl Hamza.

Francouz Martin Fourcade přichází s argumenty, proč k bojkotu nesahat. "Můj názor na ty, kteří podváděli, je stále stejný. Ale není stejný jako postoj vůči Rusku. Je tam hodně fanoušků biatlonu, takže si nemyslím, že kvůli několika sportovcům a funkcionářům měli být potrestáni i oni," pravil vedoucí muž průběžného pořadí Světového poháru ještě v závěru olympiády.