Ostuda? Fraška? Na mistrovství Slovenska v biatlonu startovaly jen tři ženy, Kuzminová dřela v posilovně

Posuďte sami. Na startovní listině sprintu žen na 7,5 km figurovaly jen tři závodnice. Největší hvězda slovenského biatlonu Anastasia Kuzminová nestartovala, místo závodu dřela v posilovně, kde se připravovala na nejbližší závody SP ve finském Kontiolahti. A tak nejcennější kov vybojovala Paulína Fialková, o jejímž triumfu bylo prakticky rozhodnuto už po první střelbě, jelikož její mladší sestra Ivona udělala pět chyb a třetí Katarína Husárová vůbec nestíhala běžecky.

Vzhledem k nízkému počtu startujících se ani neuskutečnil závod s hromadným startem.

To muži na tom byli o něco lépe. Do sprintu jich nastoupilo dvanáct, nicméně opět bez nejlepšího závodníka Mateje Kazára. Ten nastoupil až do závodu s hromadným startem, který suverénně vyhrál. Na druhého v cíli měl více než čtyřminutový náskok.