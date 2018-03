Legenda je zpět! Biatlon zažije velký návrat

Do biatlonového Světového poháru se koncem týdne vrátí jedna z největších legend tohoto sportu. Fenomenální Ole Einar Björndalen byl znovu nominován do norské reprezentace, její vedení podle listu Aftenposten potvrdilo, že 44letý veterán pojede na nadcházející zastávce ve finském Kontiolahti minimálně čtvrteční sprint. Drammenský rodák nahradí v reprezentaci nemocného Emila Hegleho Svendsena.

„Svendsen do Kontiolahti s týmem necestuje. To je samozřejmě smutná zpráva, jeho zdravotní stav se nicméně rychle lepší a je šance, že by mohl nastoupit v nedělním závodě s hromadným startem," prohlásil šéf norských biatlonistů Per Arne Botnan.

Když Björndalen nefiguroval v původní nominaci, odmítl nabídku startovat v Rusku na závodech IBU Cupu, nakonec ale dostal příležitost se předvést v Kontiolahti.

„Mluvil jsem s Ole Einarem dnes odpoledne a byl velmi šťastný, že dostane v Kontiolahti šanci. Myslím, že má slušnou formu," prozradil Botnan.

Björndalen naposledy startoval ve Světovém poháru 10. ledna. V této sezóně SP si jako nejlepší výsledky připsal dvě osmnáctá místa a nakonec se neprobojoval na olympiádu v Koreji, kde ho připravila o primát neúspěšnějšího účastníka zimních her všech dob krajanka Marit Björgenová.