Čeští biatlonisté přece jen operují v Rusku. Nejde o málo

„Světový pohár je výkladní skříní biatlonu. Už dříve jsme se rozhodli nesouhlasit s rozhodnutími Mezinárodní biatlonové unie ve věci boje proti dopingu a přidělování soutěží. Naši neúčast jsme viděli a vidíme jako vhodnou formu vyjádření tohoto postoje. Do Ťumeně neodjíždíme, protože držíme slovo. Co se týká IBU Cupu, jsou tyto závody v úplně jiné poloze," vysvětluje šéftrenér Ondřej Rybář pro biatlon.cz znovu, proč áčko nemohlo vyrazit do Ruska.

Zato rezerva tam potřebné body sbírat může. Nejde zase tak úplně o málo. „(IBU Cup) Slouží především mladým sportovcům jako přestupní stanice do Světového poháru. A my mladých, zejména mezi muži, máme hodně. Neúčast by pro kluky měla fatální následky, protože by za rok neměli kde závodit," pokračuje Rybář.

Muži drží páté místo

Muži i po závodech v Uvatu drží v Poháru národů IBU Cupu páté místo! To by jim zajistilo start až šesti závodníků v příštím ročníku béčkového seriálu. Ve vytrvalostním závodě si nejlépe počínal Tomáš Krupčík, obsadil 30. místo, Matěj Krupčík skončil 33., Ondřej Hošek byl na 38. pozici a Lukáš Kristejn se dostal na 43. příčku. Vyhrál Francouz Fabien Claude.

Lépe si Češi počínali ve sprintu, který ovládl domácí Alexander Loginov. Tomáš Krupčík skončil 11., Ondřej Hošek 22., Lukáš Kristejn 25. a Matěj Krupčík čtyřicátý. V týmu měl být ještě talentovaný Milan Žemlička, jenže před cestou do Ruska onemocněl.

Češi s 5993 body mají v Poháru národů slibný náskok před šestou Ukrajinou (5706) a sedmým Rakouskem (5692). V kategorii žen Lea Johanidesová ve vytrvalostním závodě i ve sprintu trefila vždy všechny terče a obsadila 22., resp. 27. místo, dvakrát bodovala i mladá Anna Tkadlecová, jež doběhla na 27., resp. 37. pozici. Triumfovaly domácí Irina Usluginová a Jevgenija Pavlovová. V Poháru národů IBU Cupu drží české ženy desátou příčku, před jedenáctou Itálií mají luxusní náskok téměř 1000 bodů (Česko 4742, Itálie 3755).

I v elitním SP jde Čechům o udržení kvót, muži i ženy potřebují uhájit alespoň desátá místa, aby v příštím ročníku mohli nasazovat pět účastníků do každého závodu.

V termínu závěrečného dílu SP v Ťumeni pojedou čeští biatlonisté domácí mistrovství v supersprintu a exhibici v jabloneckých Břízkách.

K bojkotu SP sáhl sólově Švéd Sebastian Samuelsson a Kanaďané s Američany. Ani jeden z těchto dvou týmů neměl zastoupení v Uvatu a podle všeho se neobjeví ani v Chanty Mansijsku.