Koukalová v nepřátelském hnízdě: Žádná provokace. Přizabít mě nechtěli, pár lidí nadávalo

Kterak se to přihodilo, že se severočeská patriotka a fanynka tamních týmů ocitla mezi hradeckými fanoušky?

„Kamarád mi dal lístky, já je nekontrovala, šla poslušně na místo a najednou koukám, že jsem v liberecké šále uprostřed hradeckého kotle. Trapas no..." napsala na facebook k fotografii, na níž je vidět v sektoru fanoušků Mountfieldu. Ti museli přetrpět dva nezdary svého celku, mohli vzít zavděk tím, že se třeba vyfotili s biatlonovou hvězdou, která ovšem v téhle sezóně nezávodila kvůli problémům s lýtky.

https://www.facebook.com/GabrielaKoukalova/posts/2012991328939656

„Pozitivní bylo, že mě nikdo nechtěl přizabít. Pár lidí mi nadávalo, ale vždycky, když jsem se otočila a usmála, tak se lekli a přestali," líčila Koukalová a připojila poděkování slušným hradeckým fandům, co ji přijali mezi sebe. „Křiklounům bych ráda vzkázala, že to opravdu nebyla provokace, ale shoda okolností. Fanděte sportu, hezký den všem a hokejistům děkuji za super výkony!" dodala Koukalová, o jejíž budoucnosti se na sítích vehementně diskutuje. Dokonce se objevuje názor, že už nikdy závodit nebude. Uvedl to i ruský televizní komentátor Dmitrij Gubernijev.