Kdo povede biatlonisty? Rybář může zůstat jako guru, trenéry hledají i v cizině

Co by nová role obnášela? „Jednak by byl jakousi opozicí reprezentačních trenérů, zároveň by rozšiřoval své poznatky dovnitř hnutí, byl by takovým v uvozovkách trenérským guru," nastiňuje Hamza.

Když chtěl Rybář kvůli rodině končit už po olympiádě v Soči, Hamza ho přemlouval, aby u týmu zůstal v roli šéftrenéra. Teď už byl otec dvou synů rozhodnutý dlouho dopředu. „Každý máme rodiny a své civilní životy. Ondra pro český biatlon strašně moc udělal, je třeba mu poděkovat. Ale věřím, že bude i dál jedním z mých nejbližších spolupracovníků," říká Hamza.

Nechce nikoho ztratit

Konkrétnější v obsazení trenérských pozic zatím být nechtěl. „Jednání probíhají, nejpozději do konce dubna bude jasno," ujišťuje.

Nepotvrdil ani informace, že by u žen v novém olympijském cyklu neplánoval pokračovat Zdeněk Vítek. „Zatím to tak nestojí. Jednáme o tom, kdo bude mít jakou roli. Určitě nechceme ty lidi ztratit, nikdy nás nebylo moc," ví předseda svazu.

Jisté ale je, že trenérský tým bude třeba doplnit, mluví se i o angažování specializovaného střeleckého kouče. „Teď není nic vyloučeno. Zabýváme se všemi variantami včetně té, že angažujeme někoho z ciziny," naznačuje Hamza.