Od mladého klučiny po starého pardála. Soukup létal nad hlavami biatlonistů

Při finále supersprintu, který vyhráli Ondřej Moravec a Veronika Vítková, už si Soukup plácal s fanoušky, kterých dorazilo zhruba 1500. Po závodě na velkoplošné obrazovce organizátoři akce pustili výběr fotografií z jeho úspěšné kariéry. „Byla to sranda. Tehdy jsem byl mladý klučina, teď jsem starý pardál, což bylo znát i na závodech,“ hlásil pětatřicetiletý biatlonista.

Sběratel medailí

Během kariéry bral medaile na všech vrcholných akcích od mistrovství Evropy a Univerziády po světové šampionáty a olympijské hry, kde před čtyřmi lety vystoupal na stupně vítězů jako první český biatlonista v historii.

„Sám netuším, ale měl jsem dobrou přípravu, štěstí a nebyl jsem z těch závodů vykulenej. Prostě jsem jel, na co jsem měl, nepřemýšlel, že bych mohl být vepředu a dopadlo to,“ přemítal Soukup nad svou úspěšností na vrcholných akcích.

Parťáci z týmu ho pak na rozloučenou několikrát vyhodili do vzduchu, Michalové Šlesingr a Krčmář ho nosili na ramenou. „Muselo to bolet, klukům jsem to nezáviděl, ale zvládli to,“ usmíval se Soukup, jenž pak převzal i dort s motivem motorky, což je jeho dlouholetá vášeň.

Čas bude i na motorku

„Mám jednu velkou a spoustu veteránů, od Pionýru mám všechny modely. Je to můj koníček, nejsem mechanik, ale Pionýra opravit dovedu. A ta velká je Harley Davidson Sportster 1200. Vždycky jsem o Harley Davidson snil, sice je to nejlevnější model, ale jsem skromný kluk, to je srdcovka,“ dodává Soukup, který věří, že si kromě péče o rodinu a dům se zahradou najde čas i na vyjížďky.

Sbohem biatlonu dala v Břízkách i dvojnásobná olympionička Veronika Zvařičová, která se dokázala vrátit k vrcholovému sportu po vážných zraněních, která si přivodila při srážce s autem právě u jabloneckého areálu. Konec kariéry ohlásil i člen reprezentačního B týmu Lukáš Kristejn.