Biatlonové drama ovládla Finka, Slovensko jásá i smutní. Fourcade v propadlišti, ale s další trofejí

Finka v dramatickém finiši vyhrála seriál Světového poháru potřetí v kariéře. Pouhé tři body hrály v její prospěch, vynahradila si zklamání z olympijských her, kde nedosáhla na medaile.

Pětatřicetiletá Mäkäräinenová v sobě našla v závěru sezony více sil než Kuzminová. Obě dnes třikrát chybovaly při střelbě, ale v běhu byla Finka rychlejší, obsadila šesté místo a v konečném hodnocení dnes jedenáctou slovenskou rivalku nechala těsně za sebou. Veronika Vítková skončila celkově osmá.

Mäkäräinenová už má velké glóby z let 2011 a 2014, dnes získala i malý křišťálový glóbus za závody s hromadným startem. Až do poslední střelby přitom nebylo jasné, kdo napínavý souboj vyhraje; ještě do závěrečného okruhu vbíhala Kuzminová o pár metrů před Mäkäräinenovou.

Poslední zlatou medaili v této sezóně vybojovala Darja Domračevová z Běloruska, i tak zůstala v seriálu na třetí příčce se ztrátou jen 18 bodů na finskou šampionku. Za Domračevovou si pro premiérové pódiové umístění v kariéře doběhla Paulína Fialková, Slovensko tak i přes nezdar Kuzminové mělo radost k jásotu.

Francouz chyboval

Devětadvacetiletý Fourcade mohl na Sibiři zakončit olympijskou zimu zlatým hattrickem, ale po sprintu a stíhačce dnes začal dvěma střeleckými chybami, pak přidal další dva trestné okruhy a ztrátu už nedohnal. Poprvé v sezoně chyběl mezi medailisty, velký náskok mu však stačil, aby obhájil malý glóbus.

Stejně jako loni a předloni Fourcade vyhrál v jedné sezóně všechny disciplíny SP, celkovým králem je posedmé. Nor Johannes Thingnes Bö, jenž měl minimální šanci francouzského fenoména o glóbus za "masák" připravit, bral dnes bronz.

Vedle Cvetkova ho porazil ještě krajan Erlend Bjöntegaard. Fináel se odehrálo bez české účasti, neboť reprezentace finále na Sibiři na protest proti dopingu v ruském sportu vynechala.