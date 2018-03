Povede biatlonisty cizinec? Nebránil bych se tomu, tvrdí Krčmář

Co ve vás převažuje, když se ohlédnete za sezónou?

Doteď jsem postupně pořád stoupal. Teď to nahoru nešlo, umístění v elitní desítce bylo méně, měl jsem výkyvy. Z toho bych si chtěl vzít ponaučení a být stabilnější. Na druhou stranu jsem si po prosinci uzavřel svěťák a veškerou energii vrhl k olympiádě. Jasně, jsou tu Fourcadové a Boeové, kteří dokáží jezdit celý rok, ale takovým třídám se absolutně nemůžu rovnat.

Energie nasměrovaná do olympiády se zjevně vyplatila…

Určitě, považuju si medaile i sedmého místa z vytrvalostního závodu. Jen mě mrzí, že jsem chlapské štafetě nepomohl k lepšímu výsledku, to je taková kaňka. Ale jdu ze sezóny se vztyčenou hlavou, medaili z olympiády moc sportovců nemá, strašně si toho cením.

Po odchodu Ondřeje Rybáře se změní vedení českého týmu. Nemáte z toho obavy?

Myslím, že náš tým se musí trochu okysličit. Všechno těch osm let fungovalo, přineslo to hodně medailí, ale už jsme tam všichni společně dlouho. Navíc věřím, že Ondra v tom systému nějakým způsobem zůstane, i když mi bude neskutečně chybět.

Ve hře je i varianta příchodu zahraničního trenéra, jak by se vám zamlouvala?

Vůbec bych se tomu nebránil. Do kolektivu by přišel nezávislý člověk, který nebude ničím ovlivněný. Čeští trenéři jsou kvalitní, ale v seniorské kategorii potřebujete lidi se zkušenostmi a těch tu tolik není. Snad bych byl u zahraničního trenéra opatrný jen, co se týče střelby, protože ta je o spoustě detailů. Třeba Michal Šlesingr mluví perfektně anglicky, ale přece jen by tam jazyková bariéra byla, čeština je pestrá a nejde to vždycky přesně popsat… Ale je to jen můj názor, o stavbě trenérského týmu zatím nevíme nic víc, než bylo v médiích.

Jak si teď odpočinete, než začne příprava na další sezónu?

Jedu na týden zregenerovat do Luhačovic, tam nikdo nikam nespěchá. Vyřadím z té své šestky na trojku čtyřku a budu mít klid. A pak budu hlavně doma. Cestuju celý rok, deset měsíců jsem v tašce na cestách, tak se těším, že se probudím a nebudu muset nikam balit…