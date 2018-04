Další šokující zpověď! Koukalová o nepřátelské atmosféře v biatlonovém týmu

Pozdvihla český biatlon na nejvyšší úroveň, sbírala cenné kovy na olympiádě i mistrovstvích světa, v sezóně 2015/2016 ovládla celý Světový pohár. Gabriela Koukalová inspirovala k úspěchům i další reprezentační kolegy, situace v týmu se jevila idylicky. Jenže není vždy vše takové, jak se zdá. „Když jsem někde získala medaili, Veronika mi většinou ani nepopřála. Čím víc se mi dařilo, tím to bylo horší,“ popisuje nejúspěšnější tuzemská biatlonistka posledních let mimo jiné napjatý vztah s o rok starší kolegyní Vítkovou v biografii Jiná, která se objevila ve středu na tuzemském trhu.

Nejprve Sport.cz potvrdila, že vynechá i celý následující ročník (viz video v galerii), následně pro Magazín MF DNES uvedla, že deset let trpěla anorexií. A nyní - do třetice - další šokující vyjádření. Třaskavá zpověď o nepřátelské atmosféře v reprezentačním týmu, která do jisté míry bourá image českého biatlonu.

„Problém byl vždy mezi mnou a Veronikou Vítkovou. Ostatní se jí chytají a tvoří proti mně většinu. V našem týmu to funguje jako ve smečce. Slabší se přidávají k silnějšímu, a když nejdeš s nimi, jsi nepřítel," popisuje vztahy v ženském reprezentačním výběru. A přidává: „Při jednom závodě Světového poháru jsme se všechny sešly ve stejnou dobu v jídelně. Holky si vybraly stůl a sedly si k němu tak, aby na mě nezbylo místo."

S Vítkovou se znají již od dětství, ale lidsky si nesedly. „Když jsem někde získala medaili, Veronika mi většinou ani nepopřála. Na olympiádě v Soči už vůbec. Čím víc se mi dařilo, tím to bylo horší, jednou se mnou nechtěla být ani ve stejném autě. Veronika je jiná, více se upíná na negativní věci, na všem hledá chyby a často mluví o lidech za jejich zády. Většinu času bývá naštvaná a ostatním umí zkazit náladu. Na závodech mi udělala několik scén," přibližuje Koukalová.

Vítková se k tvrzením své reprezentační kolegyně nechtěla vyjadřovat. „Knihu jsem neviděla," uvedla na dotaz Sport.cz aktuální tuzemská biatlonová jednička a bronzová medailistka z letošní olympiády v Pchjongčchangu. Zato Jindřich Šikola, bývalý trenér Koukalové, popřel, že by svoji někdejší svěřenkyni ponižoval a stál za její bulimií. „Kategoricky odmítám, že bych na ni vyvíjel jakýkoliv nátlak, nebo ji dokonce, jak ona uvádí, šikanoval," řekl v rozhovoru pro deník Sport.

Osmadvacetiletá Koukalová, česká Sportovkyně roku 2017 celou olympijskou sezónu vynechala kvůli potížím s lýtky. A comeback zatím nechystá. „V tuhle chvíli si absolutně nedovedu představit, že bych se ještě někdy vrátila," uvedla pro Sport.cz o víkendu.