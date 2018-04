Vyjasnění! Konec! Ve mně už jsou dveře spíš zavřené, řekla Koukalová

„K biatlonu se vrátit nechci. Všechno, co se stalo, je pro mě doteď velmi traumatizující," řekla v rozhovoru pro DVTV moderátorovi Martinu Veselovskému.

Dosud se vyjadřovala v tom smyslu, že po letošní odpískané sezóně rozhodně nebude závodit ani v příští zimě. Vypadalo to, že si nechávala alespoň trošku otevřené dveře, stále to i říká, i když po lavině mnohdy nelichotivých obvinění, kterými zahrnula okolí, by byl návrat do reprezentace jen těžko představitelný.

Dnes potvrdila, že vnitřně už je v úvahách o budoucnosti o pořádný kus dále, s návratem nepočítá. „Ve mně už jsou dveře zavřené. Spíš o tom vůbec nepřemýšlím," uvedla.

Prakticky totéž zopakovala pro ČT Sport. "Už jsem to udělala, je to bolestivé téma," reagovala na dotaz moderátorky Barbory Černoškové, jestli pro ni nebude východiskem ze situace konec s biatlonem a zaměření na charitu a na další záležitosti.

I v tomto případě nechala jen zlomek procenta naděje, že by se ještě kdy do světa sportu vrátila. "Pochybuju, že by to mohlo nastat."

Předtím rozebírala zdravotní problémy a ohlížela se za svým nejen sportovním životem. Připustila, že za svobodna jako Soukalová byla někdo úplně jiný než později jako Koukalová.

"Byla jsem mladá holka, která byla součástí systému, bála se dávat najevo názor," uvedla. Od upozaďování vlastní osobnosti se zvolna sunula do současnosti. "Došla bych k tomu i bez seznámení s manželem," podotkla.