Biatlonová hvězda mění plány. Uvidíme se v příští sezóně, potěšila fanoušky

Po letošní sezóně chtěla skončit. Třetí velký křišťálový glóbus jí ale donutil k zamyšlení a Kaisa Mäkäräinenová se rozhodla ještě jeden rok závodit. „Uvidíme se v příští sezóně,“ napsala úspěšná finská biatlonistka do písku na pláži a poté video zveřejnila na sociálních sítích.

Mnoho závodníků se rozhodlo po minulé sezóně s biatlonem skončit. Do sportovního důchodu odešel legendární Nor Ole Einar Björndalen, jeho krajan Emil Hegle Svendsen i Čech Jaroslav Soukup. Mezi ženami už na tratích neuvidíme třeba mnohonásobnou medailistku ze světových šampionátů i olympijských her Francouzku Marii Dorinovou Habertovou, Italku Karin Oberhoferovou a Češky Veroniku Zvařičovou a hvězdnou Gabrielu Koukalovou, která přerušila kariéru.

Stejný krok chtěla udělat i Kaisa Mäkäräinenová, své plány pětatřicetiletá Finka ale nakonec přehodnotila a rozhodla se ještě pokračovat. „Uvidíme se v příští sezóně,“ potěšila své fanoušky poté, co na sociálních sítích zveřejnila video, na němž píše tento vzkaz do písku na pláži.

https://www.facebook.com/KaisaMakarainen/videos/1786416414752023/

Kaisa Mäkäräinenová závodila do dvaceti let na lyžích bez pušky. Teprve až v roce 2003 se rozhodla, že zkusí biatlon. První úspěchy se dostavily v roce 2011, kdy poprvé v kariéře ovládla celkově Světový pohár a získala tak velký křišťálový glóbus. Druhý velký glóbus do své sbírky přidala o tři roky později a třetí vybojovala v letošní sezóně.

Úspěšná byla i na světových šampionátech, z nich si přivezla jednu zlatou, jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile. Vedle sportu se Mäkäräinenová věnuje pilně také studiu. Na univerzitě v Joensuu si vybrala pedagogiku, obory matematika a fyzika. Ve svých volných chvílích se věnuje háčkování, pletení a zahradničení.