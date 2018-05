Zápisné na Spartě? To by mi nestačila olympijská odměna, smál se Biatlonista roku

Překvapil vás triumf?

Upřímně si myslím, že cenu by si zasloužila Verča, protože já mám stříbrnou, ona bronzovou, ale přes sezónu měla kvalitnější výsledky. Ceny si moc vážím, ale to hlavní přišlo v zimě.

Nabitý jste měl i posezónní program. Stihl jste lázně i fotbalové zážitky…

Přišlo mi, že jsem během dubna stihl všechno. Odpočinul jsem si v lázních, absolvoval různé akce a besedy, byl na tréninku Sparty… Co mě lákalo, jsem absolvoval.

Na tréninku fotbalové Sparty jste se blýskl čtyřmi góly. Ještě nepřišlo laso z ligy?

Nechám tam profesionály. (úsměv) Ale byl to zážitek, poznal jsem jiný trénink, spřátelil se s klukama a byl překvapený, jak je zajímá biatlon. Nebyl jsem tam jen jako vtěrka, která s nimi chtěla trénovat, ale vzali mě mezi sebe, vysvětlovali, co dělat.

A vyhrožovali tučným zápisným za góly i pozdní příchod…

Hned mi to spočítali, už ani nevím, co všechno. Ale to bych odevzdal celou svoji olympijskou odměnu. Tu jsem tedy ještě nedostal, tak na sekeru. (úsměv)

V akci jste viděl i svůj druhý oblíbený klub, londýnský Arsenal…

Dostal jsem od letohradského klubu lístky a letenky na zápas proti West Hamu, první poté, co trenér Wenger ohlásil konec v klubu. Úžasná atmosféra, když jsme se šli o poločase občerstvit a fanoušci začali zpívat chorály, žilo to skoro víc než při zápase. Neskutečný zážitek.

Teď už vyhlížíte přípravu na novou sezónu?

Už se fakt těším. Jen mám teď přetížený úpon v koleni. Byli jsme na kolech na Mallorce, asi jsem do toho vlítnul víc a dva dny ještě šlapal přes bolest. Po návratu jsem moc nemohl chodit, teď už je to lepší a během příštího týdne snad skočím do přípravy.

Už víte pod kým? Složení trenérských týmů dál obestírá tajemství.

Já to vím. Mužský realizační tým už je určený, co vím, řeší se detaily kolem ženského, pak se to asi oznámí. A já jsem s volbou trenéra určitě spokojený.