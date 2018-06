Kdo bude lvem, kdo kořistí? Vyhrocená válka je tu!

Kývnul na zápas a roztočila se spirála emocí a zájmu, který nikdy nezažil. I když půjde "jen" o pár minut akce, výživného adrenalinu, tenhle zápas nabral obrátky, které už týdny živí a koření české MMA. Patrik Kincl vs. Karlos Vémola ve čtvrtek v O2 aréně na akci XFN. Galavečer, na kterém padne rekordní česká návštěva v tomto sportu. Oni dva jako hlavní a očekávaná podívaná. Kdo bude lvem, kdo kořistí?

Vémola se prohlásil českým šampiónem napříč vahami, což se dotklo Kincla a jeho sedmasedmdesátky. Nakonec se oba dohodli a jdou váhu do 84 kilo. Za pár hodin oba vstoupí do klece a ukončí spekulace, kdo je lepší.

„V mnoha ohledech je to pro mě nová zkušenost, o zápas je obrovský zájem, který jsem v kariéře nezažil," přiznává Kincl, který se na bitvu připravoval i v USA. „Karlos se urazil, začal se do mě navážet, pak mě vyzval, ať jdu do 84. Situace došla tak daleko, že jsem souhlasil," říká bojovník z Hradce Králové, který má pro soupeře jasný vzkaz. Jaký? Vše se dozvíte ve videu?

