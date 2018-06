Terminátor opět kraloval. Jsem nejúspěšnější Čech, prohlásil Vémola. Komu teď chce namlátit?

Do O2 areny přišla nejvyšší česká návštěva v historii MMA, která se blížila k deseti tisícům. Za téměř pět hodin viděli fanoušci jeden amatérský a devět profesionálních zápasů. Nejočekávanějším byl střet Kincla s Vémolou, který je nemilosrdně rozdělil, přesto po zápase hradecký zápasník uznal porážku a soupeřovi kvality.

„Je zkušený, párkrát se trefil, to nepopírám, ale viděl, že mám tvrdou hlavu. Že by mě přejel ve třetím kole, to je nesmysl. Ničím mě nepřekvapil. Věděl jsem, že bude dobrý v postoji, že tam nějaký rány pošle. Občas něco trefil, ale byl hloupej, každý normální fighter by mě dorazil, on měl pár šancí a nešel, bál se mé síly. Udělal hezký zápas, první Čech, který se mnou vydržel tři kola, ale prohrál na body," zhodnotil bitvu Vémola.

Kincl se k zápasu v rozhovoru nevyjádřil, nemohl mluvit, protože byl v péči lékařů a odjel do nemocnice.

Dva tábory v hledišti. Každý přál prohru tomu druhému, rozhodlo se ale v kleci. „Doufám, že jsem zavřel hubu všem hejterům a že nemusím dokazovat, že jsem česká jednička. Není to moje namyšlenost, vychloubání, je to uvědomění si, čím procházím, jak trénuju, shazuju, přibírám, zanedbávám rodinu, trénuju čtyřikrát denně, dřu. Vím, že dělám víc než ostatní," má jasno Vémola a nad poraženým sokem neláme hůl. Má ale pro něj radu.

Čím urazil Kincl Vémolu?

„Musí sklonit hlavu, mít pokoru, kterou nikdy předtím neměl. Tohle mu nikdy nedokážu zapomenout, že mě podrazil. Ať si dělá v MMA co chce, já si jedu svoje. On bude o mně říkat, že jsem ostuda českého MMA? To mě asi nejvíc urazilo."

Kincl před zápasem v O2 areně odmítl nabídku UFC, nejprestižnější organizace MMA na světě. Po porážce řekl, že na tento level ještě nemá, s tím ale Vémola nesouhlasí.

„On na UFC má, pokud nebude blbnout, nebude arogantní a nebude si myslet, že je něco víc a nebude tlustej a bude dělat váhu do 77 kilo, tak rozhodně na UFC má, ale nemá na někoho, jako jsem já a nemá právo mě urážet a říkat, že jsem ostuda českého MMA. Tohle celý byla fraška, protože si chtěl vydělat peníze. Proti jiným zápasům za tenhle dostal nesmysl, chápu to, má před svatbou. Já bych rozhodně nevyměnil přátelství, kamarádství, budování českého MMA za pár peněz," řekl také vítěz, který bude mít v neděli třiatřicet let.

„Pšššš," usmál se. „Narozeniny netajím, ale tajím, jak jsem starej, bolavej a rozlámanej, aby si pak mladí kluci jako Patrik Kincl nefandili. I Terminátor občas potřebuje vyměnit pár součástek, ale ještě nejsem starý železo," vidí před sebou další zápasy bojovník, který z českých jmen v MMA nejlépe zvládá komunikaci s fanoušky. I to mu nese body, i když někdy záporné, ale je o něm slyšet. A Vémola ví, že tohle potřebuje. Když to poté potvrdí navíc v kleci, může být spokojený.

Vémola přemýšlí o těžké váze

Co bude dále? Vémolu čekají dva až tři zápasy do konce roku, pak bych chtěl zpět do UFC. Je tento bojovník nejúspěšnější Čech v oktagonu? On má jasno. „Já jsem nejúspěšnější Čech. Abych zavřel hubu všem hejterům, tak zkusím sebrat titul i v těžký váze, půjdu napříč váhami. Je mi jedno s kým, chci, aby lidi viděli, že jsem nejlepší Čech napříč váhami."

Na galavečeru se předvedli ale i další bojovníci, kteří ukázali své umění. Makhmud Muradov byl hodně natěšen a vlétl do zápasu s Brazilcem Davidem Ramirezem jako utržený vagón, který ve druhém kole mohl zvolnit, rozhodčí duel ukončil pro dominaci Uzbeka. Ten si tak odnesl pás šampióna organizace XFN ve váze do 84 kilogramů.

V kleci se ukázal také zkušený Petr Kníže, který Gregora Herba porazil na body. Diváky bavil také Jaroslav Pokorný, toho v kleci čekal velmi zkušený evropský bojovník Ivan Buchinger. První kolo měl navrch Čech, ve druhém bylo vše jinak, přišla slovenská radost po Pokorného odklepání zápasu. Jediný ženský duel předvedla začínající zápasnice v MMA Sandra Mašková, která nakonec podlehla 1:2 na body těžké soupeřce Camile Rivarolové ze Švédska.