Miliónová bitva pěstí je tu. Česká naděje proti hvězdě, která krájí špalky sekyrou

Pět dnů ladil formu přímo v Rusku. V pondělí večer už půjde do ostré bitvy. Zápasník MMA Viktor Pešta jde do klece proti soupeři, jehož jméno hodně rezonuje, v Jekatěrinburgu se mu postaví Alexandr Jemeljaněnko. Oba bijci si to rozdají v hlavním duelu večera ruské organizace RCC. Český zápasník bude bojovat také o svoji největší výplatu. Za duel dostane 35 tisíc dolarů, v případě výhry získá bonus dalších 25 tisíc, což je celkově 1 320 000 korun. Informaci potvrdil v rozhovoru pro pořad MMA letem světem.

V neděli proběhlo vážení, řekli jste si něco se soupeřem?

Pešta: Ani ne. On neumí anglicky a já neumím rusky. Takže jsme si neměli moc co říct.

Soupeř má o 8 kilo víc, je to v pohodě?

Pešta: Tohle je v těžký váze normální, zápasil jsem i s těžšími borci. (Pešta navážil 108 kilo, soupeř 116).

https://www.facebook.com/viktorpestamma/videos/1514889528616186/

V Rusku jste od středy, točil jste upoutávku na zápas, ve městě jsou billboardy, je znát, že jde o hlavní zápas večera?

Pešta: Je to znát. Spoustu lidi to tu žere a Jemeljaněnko je tady obrovský jméno.

Barták (trenér): Že by to tady zápasem žilo, to se nedá říct. Na led obrazovkách je sice reklama, ale jinak nic. Jedinou výjimkou byla návštěva místní akademie bojových umění, prý největší v Rusku. Věděli, kdo Viktor je, pár lidí mu i přálo vítězství.

Jak je o vás postaráno, kde trénujete?

Pešta: Trénujeme v RCC Academy, což je největší MMA gym v Rusku. Je vidět, že tu do toho cpou spoustu peněz.

Bydlíte ve stejným hotelu jako Jemeljaněnko, určitě jste na sebe narazili...

Pešta: Potkali jsme se a byl docela přátelský. Potřásli jsme si rukou, pohoda.

Přímý přenos exkluzivního galavečera MMA ruské organizace RCC nabídne v pondělí od 17 hodin v přímém přenosu exkluzivně stanice O2 TV Sport. Živé vysílání může sledovat úplně každý i přes populární tarif O2 TV Sport Na den, kde je přenos k dispozici v prohlížeči nebo v aplikaci O2 TV na mobilu i tabletu

Barták: Potkali jsme ho před hotelem a choval se přátelsky. Žádné zastrašovaní, žádné excesy ani na vážení. Trochu mi přijde, že zápas tlačí do Rockyho 4, akorát obráceně. Dělali podle toho spoty, které půjdou před zápasem. Alex je ten, který trénuje venku, běhá v lese, krájí sekyrou špalky, dokonce si byl zastínovat i před hotelem. No a Viktor je ten mladej, který maká v posilovně, kde má nejlepší podmínky. Jinak je tady o nás postaráno. Až na pár nedorozumění všechno klape.

Jaká nedorozumění?

Barták: Je tady docela problém s řečí. Moc lidí nemluví anglicky, a to ani v restauracích, takže jsme třeba dostali předkrm a hlavní jídlo najednou. Nebo hlavní jídlo před polívkou. Otázka samozřejmě je, jestli je to jazykovou bariérou nebo to tak prostě mají, že přinesou, co mají hotové. Třeba Viktor v sobotu dostal polívku a vedle toho přílohu. Hlavní jídlo mu donesli, až když dojedl polívku.

Docela dlouho organizátoři s Viktorem točili reklamní spot před zápasem. Musel stínovat, boxovat, shybovat a bůhví co ještě. To už jsem zažil několikrát v ruských organizacích. Chtějí to mít zajímavé a asi se snaží i odlišit, ale přijde mi, že si vůbec neuvědomují, že by sportovec měl spíš odpočívat než trávit dvě, tři hodiny před kamerou. V tomhle mi přijde třeba UFC citlivější.

Z ruského pobytu točíte pro fanoukšy s bratrem videa, baví vás to?

Pešta: Že by mě to nějak extra bavilo, to ne. Spíš se snažím fanouškům přiblížit pohled do zákulisí.