Minuta rozhodla a přišel smutek. Čech získal přesto po bitvě s Rusem respekt

Ondřej Skalník, zápasník MMA

Viktor ukázal, jak se zlepšuje a jak jeho tréninkové úsilí nese ovoce. Žádný jiný zápasník neobětuje sportu tolik, jako Viktor Pešta. Je zápas od zápasu lepší ve všech ohledech vzhledem k jeho mladí. On je jeden z nejmladších tězkotonážníků na světě. Pevně věřím, že o něm ještě hodně uslyšíme. A že prohrál? Bohužel. Ale za předvedený výkon mu tleskám. Na české scéně není skoro nikdo, kdo by zápasil se soupeři podobné úrovně jako Viktor. Zápasník zkrátka není kapela, aby pořád vyhrával. Pro české MMA to bylo asi největší jméno, s jakým kdy nějaký Čech zápasil, ale osobně si myslím, že se Viktor utkal s nebezpečnějšími a výkonnostně kvalitnějšími soupeři.

František Prachař, sportovní novinář Bez frází

Skvělý zápas, i když nešťastný pro Viktora. Jeden a půl kola diktoval tempo, dokud ho nerozhodil necitlivý zásah rozhodčího, který přerušil souboj ve chvíli, kdy byl Pešta v dominantní pozici. Počítá se ale hlavně výsledek a ten mluví jasně. Pešta si může připadat ukřivděný, na druhou stranu tvrdost Jemeljaněnka v postoji, která rozhodla, je obdivuhodná. Byl to jeden z nejvýznamnějších zápasů Čecha ve světě, velký podíl na tom ale mělo jméno soupeře a kvůli výsledku to tak i zůstane.

Ondřej Novotný, organizátor Oktagon MMA

Skvělý zápas, do poloviny druhého kola vše fungovalo, než Jemeljaněnko vsadil všechno na jednu kartu a ukázal to, co umí nejlíp. Bohužel jednou z prvních ran Viktorovi zlomil nos. Poté se také ukázalo, že když se Viktor dostane pod větší tlak, tak to není schopen zvládnout. V tomto případě tříštivá zlomenina nosu je tříštivá zlomenina nosu. Zvládnutí tlaku mu ještě chybí, tento zápas ho může posunout dál, aby i takový tlak dokázal v budoucnosti zvládnout. Jinak to byl velmi krásný a přesvědčivý zápas.

André Reinders, bývalý zápasník MMA

Důležitý zápas pro české MMA. Zápas, který ukázal, že máme bojovníky světové úrovně. A byť se Viktorovi nepodařilo vyhrát, ukázal, že máme kvalitní zápasníky, kteří dokáží udělat zápas i s těmi nejlepšími.

Michal Hamršmíd, organizátor GCF a bývalý zápasník MMA

Viktor měl zápas dobře rozehraný, porážka je tedy škoda. Myslím, že to byl největší fight českého MMA zápasníka, to bezpochyby. Už delší dobu říkám, že mně se cesta Viktora Pešty hodně líbí. Nevybírá si soupeře, chodí těžký zápasy v těžkých organizacích a tyhle zápasy sleduje celý svět. On s Lucií Pudilovou a Jirkou Procházkou dělají venku největší reklamu českému MMA. I když teď prohrál, věřím, že má na to, aby se vrátil do UFC, hodně bych mu to přál.

Petr Kareš, organizátor XFN

Pešta byl velmi dobře připraven. On i jeho tým za sebou mají skvělou práci. Jemeljaněnko měl zápas pod kontrolou, ale Pešta v několika momentech ruského zápasníka překvapil. Viktorovi se bohužel nepodařilo získat výhodu na zemi a po vyčerpávající práci ve 2. kole povolil v obraně v postoji, a to zápas rozhodlo. Soupeř je velmi zkušený borec a potrestal hned první chybu Viktora v zápase. Byl to další z milníků historie českého MMA a Pešta naši zemi reprezentoval hrdě a zaslouží si respekt.