Následky po bitvě s Rusem. Pešta je po operaci a plánuje změny

Viktore, jaký je váš aktuální zdravotní stav?

Vím, že huhňám, jinak moc nevím. Opravili a srovnali mi nos pod narkózou. Nedokážu přesně říct, co mi bylo, ale šlo o tříštivou zlomeninu. Nebyl to nějaký zásadní zákrok, že by do mě řezali, ale rovnali.

Co vaše psychika? Zápas jste prohrál, skončil v nemocnici...

Byl jsem na tom už líp, ale asi jinak v pohodě. Trochu se mi zápas rozležel v hlavě, přemýšlel jsem. Jede se dál.

Vy jste byl hned po zápase v nemocnici v Jekatěrinburgu, tam jste odmítl operaci?

Víceméně ano. Musel bych tam být více dnů, k tomu mi řekli, že pokud se operace provede o den, dva později, tak není problém, proto jsem se rozhodl pro Čechy, protože tady mám doktory, kterým věřím.

"Prohra znamená samozřejmě krok zpátky. Další zápas nepůjde ve Fights Nights Global hned o titul, ke kterému měl blízko. Cesta do UFC se zřejmě na nějakou dobu uzavřela. Je ale důležité si říct, že ukázal velký progres v postoji, a i když prohrál, předvedl skvělý výkon s jednou z legend světového MMA," okomentoval Peštův výkon trenér Dan Barták z Penta gymu.

V nemocnici jste přemýšlel, na co jste přišel?

Nemůžu říct, že bych našel konečné rozuzlení. Dospěl jsem k tomu, že technické schopnosti tam jsou, ale pořád mi něco schází, abych dokázal porážet takto kvalitní borce. Už v minulých zápasech jsem prokázal, že mám na to se relativně porvat s těmi nejlepšími na světě, ale pořád něco chybí, abych je porazil. Nevím, co to je. Není to poprvé, co jsem měl s takto dobrým soupeřem zápas dobře rozehraný, jenže pak jsem ho ztratil.

Je problém v hlavě?

Možná. Možná jde o zkušenosti, prostě něco. Musím se o všem pobavit s více lidmi a patrně udělat změny.

Trénink, myšlení?

Ještě nevím, musím celou situaci více analyzovat.

Rozhodčí vás zvedli ze země do postoje ve druhém kole, počítal jste s tím?

Trochu jsem čekal, že nás může rozhodčí postavit.

Pak na vás během minuty Jemeljaněnko vše vysypal...

Viděl, že jsem měl slabší chvilku, tak ji využil.

Odešla vám fyzička?

Byl jsem unavený, ale pořádně nevím proč. Byl jsem dobře připravený, nevím, co se přesně stalo, na zemi jsem nedělal nic extrémního.

Po konci jste seděl opřený o klec, bylo ve vás zklamání, vztek?

V tu chvíli člověk moc nepřemýšlí, celkem bez emocí. Byl jsem zbitej, emoce dorazí až za chvíli, třeba v šatně.

Jaké jste zaznamenal reakce okolí na zápas?

Všichni chválili, že šlo o super výkon, ale kdyby byl super, tak bych vyhrál. Lidi mi říkají, nevadí, jede se dál, ale to není pravda, mně to vadí, připsal jsem si další prohru. Jsem k sobě kritický, ale to by měl být k sobě asi každý, kdo chce dělat cokoliv na vysoké úrovni. (Sedmadvacetiletý Pešta v profesionální kariéře bojovníka MMA 14 soubojů vyhrál, 5 prohrál).

Co bude dál, jaké máte plány pro nejbližší týdny, měsíce?

Ve Fight Nights Global mám smlouvu ještě na dva zápasy, předpokládám, že další zápas bude tady. Nevím, s kým půjdu. Otázka je, jak dlouho potrvá rekonvalescence s nosem, možná se protáhne. Doktoři mi konkrétní informace neřekli.

Takže týdny?

Možná víc.