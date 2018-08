Máma mu říkala, že nic neumí, on ukázal opak. Lidi si myslí, že je grázl

Okolo sportu se pohybuje od první třídy základní školy. Po desítkách let se dostal do pozice, že je nejsledovanějším českým bojovníkem MMA. „Táta byl trenérem zápasu, tak to bylo daný, začal mě vodit na tréninky. Od malička jsem měl v sobě touhu po vítězství,“ říká Karlos Terminátor Vémola, který se rozpovídal v rozhovoru pro XFN, organizaci bojových umění, pod kterou zápasí. Co vše řekl první Čech ve slavné UFC, co na sebe prozradil?

Život: Můj život je sportovní kariéra, zápasím 27 let, začínal jsem v šesti letech v řeckořímském zápase. Postupně jsem přešel na kulturistiku a poté do zápasů v kleci, jsme moderní gladiátoři. Profesionálem jsem už asi 12 let.

Škola: Máma mi říkala, že se neučím, že jsem levej a rukama nic dělat nebudu, protože nic neumím. Přitom já se živím poctivě rukama.

Londýn: Žiju zde zhruba patnáct let, přestěhoval jsem se kvůli kulturistice. Sbalil jsem se, odjel a už tam zůstal.

Nejzajímavější osoba v českém MMA: Je to určitě kvůli zkušenostem, které jsem si přivezl ze světa. Nejlepší práce, kterou mohu udělat, je ta, že když něco slíbím, tak to dotáhnu. Dělám víc než ostatní.

Konec kariéry: Co se týče únavy, tak ne, ale skončit jsem chtěl, když jsem si nechal zlomit ruku. Vždycky když jsem v posilovně, říkám si – stojí mi to za to? Potom přijdu do O2 areny a vidím, jak lidi fandí, řvou, lvi žerou první.

Jak ho vidí okolí: Oni se mě všichni spíš bojí, mají ze mě strach, myslí si, že jsem strašnej grázl, Terminátor a monstrum. Jsem, ale jen v kleci.

Ženy: Nikdo to nemá víc komplikované než já. Já jsem jinej, mně se líbí, co se jinejm nelíbí. Co je pro lidi přehnaný, to je pro mě málo. Nevím, jestli jsem vadnej, ale čím je holka více nepřirozená, tím víc se mi to líbí.

Karel: Už od mala mi říkali Karlos. Je mi docela nepříjemný, když mi někdo říká Karle. Vždycky to byli jen policejní úředníci, když jsem byl někde zavřený.

Pešta: Furt vyřvává, vyzývá. Od něj to chápu, chce se na mně zviditelnit, tomu to nemám za zlý. Přeju mu to, třeba jednou dostane šanci. Dostane dobře zaplaceno, dostane dobře namláceno, to se může klidně stát, ale Kincl si najednou řekl – jak vydělám peníze, vyzvu Vémolu. Já jsem ale ten poslední, co může mluvit. Jsem děvka prodejná, za peníze namlátím komukoliv. Někdy je ale něco víc než peníze.

Vězení: Dostal jsem rok, ale byl jsem good boy, takže jsem byl po pár měsících venku. Byl jsem odsouzen za krácení daní, nějaké prachy jsem nepřiznal. Nebyl to trest pro mě, pro mě to byl tréninkový kemp. Trest to byl pro lidi kolem mě – děti. Tohle bylo úplně zbytečný, nechci být pro mladý kluky příkladem, který je grázlem z ulice a má něco odsezeno. Na tohle nejsem hrdý.