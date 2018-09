Tři tajnosti kolem návratu mistra světa. Nechyběly slzy

Až budou odkryty všechny karty, mnohým se podlomí kolena překvapením. Comeback do ringu minulý týden oznámil bývalý mistr světa v boxu Lukáš Konečný. Kdy se vrátí? Datum je zatím tajné. Druh akce? Tajné. Soupeř? Tajný. Tuší se jedno, rok 2018 a táta tří dcer bude boxovat patrně před rekordní kulisou. Návrat po téměř pěti letech. Naposledy byl rodák z Brna v ringu 19. dubna roku 2014, kdy absolvoval pětapadesátý profesionální zápas. V Americe prohrál s Peterem Quillinem. „Už jsem s tím nepočítal, teď mi to dochází. To bude v pohodě, já si pobrečím i doma u filmu,“ byl dojatý Konečný, který se neubránil slzám při oznámení svého návratu.