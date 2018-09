Bitva ve zlaté kleci. Mám silnější ránu, tvrdí Češka

„Je to postojářka, podobně jako já, jenže nemá takovou ránu jako já," řekla rodačka z Příbrami v rozhovoru pro Sport.cz.

Bitva v nejznámější a nejsledovanější MMA soutěži, která je zlatou, prestižní a výstavní klecí tohoto sportu.

„Podle mě se všichni těší na pořádnou štípanou. Obě holky jsou od rány. Moc zápasů Irene jsem neviděl, ale přišlo mi, že se dá trefit v kontrech a v tlaku dělá chyby, což by mohlo Lucii vyhovovat. Řekl bych ale, že se zápas bude víc odehrávat na zemi. V postoji bude neustále viset K.O., a tak to raději jedna z holek vezme na zem a bude se to tam snažit rozhodnout. Jinak to vidím na body a doufám, že to pro sebe utrhne Lucka, čímž by se stala nejúspěšnějším českým zápasníkem v UFC," vidí následující bitvu Dan Barták, trenér Penta Gymu Praha.

Aldana pět ze svých osmi výher vyhrála stylem K.O., dokázala ovládnout duely za 15 i 20 sekund, ale pravdou je, že šlo o její první dva zápasy, jednalo se o roky 2012 a 2013. Poslední tři souboje byly už na tři kola.

"Myslím, že favoritem bude Lucie i proto, že se do USA vydala týden před zápasem, aby se dobře aklimatizovala a mohla so soustředit na zápas. Soupeřka teprve dva dny před zápasem dostala víza, takže určitě nebyla v hlavě ideálně nastavená. Budu vítězství přát Lucce a věřím, že by ji to mohlo opět posunout o stupínek výše. Ale už jen to, že zápasí na číslovaném galavečeru UFC, je neskutečný," říká Michal Hamršmíd, bývalý zápasník a v současnosti promotér asociace GCF.

Obě mají podobný styl, Pudilová těží ze své agresivity, kterou dokáže vyvinout, k tomu má fyzickou kondici, jenž s přibývajícími koly může být její výhodou, věří, že nezvadne. „Lucie prošla opravdu tvrdou přípravou, a tu chce také zúčtovat v samotném zápase. Určitě si nechce jen zapinkat," nechal se slyšet její trenér Ladislav Erdélyi.

Mexičanka má podle statistik za sebou 12 zápasů v MMA, 8 vyhrála, 4 prohrála. Tři si odbyla v UFC, zde dvakrát odešla poražena, jednou vyhrála. Z poledních tří duelů vyhrála jeden.

Pudilová má na kontě 10 zápasů, 8 výher, 2 porážky. V UFC má opačnou bilanci než soupeřka - tři zápasy, dvě výhry. Z posledních tří duelů dva vyhrála.

Všechny zápasy UFC 228 odvysílá Nova Sport 2 v neděli 15 minut po půlnoci.