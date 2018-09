Premiéra olympijského vítěze, jde bojovat o světové zlato mezi obry

Po náročné přípravě potřeboval olympijský vítěz z Ria také krátký odpočinek. Před šampionátem nabíral síly na rybách. A pochlubil se i úlovky. „Vytáhl jsem docela velké kapry. Byl jsem tam i s rodinou, a když malý Toník viděl, jak taháme ryby, tak skákal radostí. Už se těším, až bude větší, vyjedeme na ryby a budeme spát pod širákem nebo ve stanu."

Mistrovství světa judistů se koná v Baku od 20. do 27. září a zamíří na něj historicky nejpočetnější česká výprava. Lukáš Krpálek by ke zlatu z dubnového mistrovství Evropy chtěl přidat další úspěch. „Když vyjde boj o medaili, bude to super. Ale bude to moje premiéra na MS v této váhové kategorii, tak jsem sám zvědavý."