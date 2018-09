Bitva o světový titul v lehké minimuší váze je tu. Bude se radovat Češka?

"Pořád mi připadá trochu neuvěřitelné, že budu o takový titul boxovat. Už mi to samozřejmě pořádně seplo a jsem za tu šanci nesmírně vděčná. Nesvazuje mě to, naopak nabíjí, protože si právě plním svůj největší sportovní sen," řekla Bytyqi.

Dvaadvacetiletá Bytyqi má za sebou v profiringu třináct zápasů a všechny vyhrála. O čtyřiadvacet let starší Cartleová boxovala jen třikrát a poslední duel před čtyřmi lety prohrála. Britka však má za sebou řadu úspěchů v thajském boxu, ve kterém se stala i mistryní světa.

"Viděla jsem nějaká její videa ať už z thajského boxu, tak i z boxu. Je to šampiónka WBC v Muay Thai. Nebude to jednoduché. Podle fotek vypadá dost ve formě a já jsem na náš zápas hrozně zvědavá," uvedla Bytyqi pro web profiboxing.cz.

Svěřenkyně trenéra Lukáše Konečného musí stejně jako její soupeřka hubnout do lehké minimuší váhové kategorie (do 46,26 kg). Bytyqi doposud totiž boxovala v kategorii do 48 kg. "Zatím jde všechno podle plánu," pochvalovala si úpravu hmotnosti před pátečním oficiálním vážením v Teplicích.

Bytyqi bude druhým zástupcem českého boxu, který bude o titul WBC usilovat. Před deseti lety se jej snažil získat Rudolf Kraj, v Miláně ale prohrál s domácím Giacobbem Fragomenim. Boxerka s kosovskými kořeny je držitelkou světového stříbrného pásu WBC, ve stejné organizaci je i takzvanou juniorskou světovou šampiónkou.