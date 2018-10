Přišel čas lovu. Čech musí zarazit bomby amerického snajpra z UFC

Jaké to je lovit amerického Grizzlyho? To pozná 17. listopadu na galavečeru Oktagon MMA v O2 areně Miloš Meloun Petrášek. Zápas v kleci, kde se postaví bojovníkovi, který poslední čtyři duely absolvoval v UFC, top lize zápasníků. Teď se představí v Praze a podle statistik může jít o rychlou střelbu. Tihle dva se totiž neradi zdržují v oktagonu. Tady hrozí rychlý konec - K.O.

Miloši, promotéři vám vybrali soupeře, který dokáže být jako utržený ze řetězu, co na něj říkáte?

Docela jsem spokojený, chtěl jsem kvalitního soupeře a myslím, že jsem ho dostal. Je super, že má za sebou zápasy v UFC. Teď tam skončil, takže nemá žádný jiný zápas po UFC, jde rovnou do Oktagonu, takže si myslím, že ho v Americe budou ještě sledovat, jestli mu to půjde, jestli vyhraje, prohraje. Když vyhraju já, mohou si všimnout oni mě.

Takže nejen zápas, ale i strategie, jak dát o sobě vědět za mořem?

Určitě. Hlavně on je Američan a ty UFC sleduje nejvíc ze všech, což by mi mohlo taky pomoct.

Miloš Meloun Petrášek (11-3) vs. Jeremy Grizzly Kimball (15-8) Petrášek má nyní v řadě čtyři výhry. Všechny své soupeře v kariéře ukončil před limitem s bilancí 4 K.O. a 7 submisí. Sedmadvacetiletý soupeř z posledních čtyř bitev tři prohrál. Všechny proběhly v UFC. Z minulých devíti zápasů jich sedm skončilo v prvním kole. Z patnácti výher jedenáct ukončil stylem K.O/T.K.O.

Koukal jsem na jeho zápasy, nejde o žádného maratónce, je to spíše sprinter, souhlasíte?

Přesně, on má nejvíce ukončení v první minutě, takže ho budu chtít hodit hned na zem, abych ho trochu utahal a on mě nemohl vypnout. Jak se člověk naleje trochu krví, tak už nemá takové bomby. Tohle je můj plán pro začátek, znehybnit ho, protože tady má největší šanci mě ukončit.

Vy také dokážete předvést rychlovku, očekáváte kvapíkový zápas?

Myslím, že to bude rychlý střet. Nevím, jak případně celý zápas, ale začátek bude nejhorší.

Miloš Meloun Petrášek vs. Jeremy Grizzly Kimball. Bitva 17. listopadu v O2 areně.

Do zápasu zbývají čtyři týdny, jaký je váš program do 17. listopadu?

Skončil jsem silovku a teď už pojedu kondiční tréninky a sparingy. Asi dva týdny před zápasem chci ještě zařadit tréninky kolem půl desátý večer, abych si zvyknul na čas zápasu, aby bylo tělo připravené a naladěné na bitvu.

A pak už jen čekání, kdy vás vyvolají, což je horší než zápas, souhlasíte?

Pro mě to je daleko horší. Když vím, kolikátý půjdu, tak přijedu třeba až třicet minut před zápasem. Cutman mi dá tejpy, rozcvička a půjdu na to, nechci čekat, chci do klece.