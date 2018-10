Zabiják Tyson míří do Prahy. Trochu se v něm vidím, těší se na setkání bijec Vémola

„Trochu se v něm vidím. A to z důvodu, že on nebyl jeden z těch nejvíce technických a nadaných boxerů, ale byla to ikona, osobnost, zvíře. Taky nepatřím mezi nejtechničtější bojovníky, ale on i já máme motivaci a touhu uspět. To se ve sportu počítá. V jednom rozhovoru řekl, že už není to zvíře, jak ho všichni znají. Co se v něm zlomilo, to mě vždycky zajímalo," má už na drsňáka přichystanou otázku Vémola.

Být poblíž Tysona ale není jen tak. Akce se koná pro omezený počet osob v pražském Sasazu. Dostane se tam 900 vyvolených, cena vstupenek se pohybuje od 1990 do 9900 korun. Tam se přítomní dozvědí, jak Tyson žil, sportoval, jak se mu vede v současnosti. Součástí výjimečného večera bude i aukce či třeba focení.

„V plánu je dražba exkluzivních předmětů s jeho podpisem, například rukavice, boxerské trenýrky, ale i obrazy, portrét a replika světového pásu. A to není vše," popsal organizátor akce Petr Větrovský.

Bojová umění získávají více a více na popularitě. Motivace a touha jsou jedny ze základních faktorů pro úspěch. Hlavně pro mladší generaci, aby u sportu vydržela.

"Mike Tyson byl neskutečný zvíře. Box je Mike Tyson. On a Muhammad Ali. Tyson říkal, že byl zabiják. Já se o to v MMA také snažím. Jsem rád, že se s ním můžu potkat. Jako fightera mě třeba zajímá jeho motivace, protože on tam neměl ty finance, on byl zabiják, s tím do ringu šel. Bylo mu celkem jedno, kam peníze jdou, podle toho také dopadl," dodal Vémola.

Karlos Terminátor Vémola "doma". V kleci.

Americký boxer navštívil Prahu už v roce 2011. Přes sedm tisíc fanoušků se tehdy v Tesla Areně stalo VIP hosty, viděli na vlastní oči člověka, který byl modlou, který vydělal a prohýřil milióny, který měl problémy se zákonem. Někdejší šampión těžké váhy zavítal na galavečer Heroes Gate 3, kde byl hostem.

Pečlivě hlídaná hvězda se v jeden moment proměnila v sladký bonbon, ze kterého chtěl každý ochutnat. Patnáctiminutová pauza mezi zápasy se ve VIP prostoru, který byl pečlivě ohraničen a střežen, změnila v jeden velký chumel fotografujících, kteří chtěli jediné - ulovit Tysona. Aspoň kousek.

Co se bude psát po čtvrteční návštěvě?