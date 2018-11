Řekl si o to. Jde se vyučovat slušné chování. Pěstmi!

Vše začalo 7. července, kdy svět spatřila zpráva na facebooku. Mladý zápasník plný adrenalinu a testosteronu vyzval k souboji zkušeného bojovníka, tátu roční dcery. Nezůstalo jen u slovní přestřelky, ta se přesune do klece. Jaroslav Jubox Pokorný bude chtít v sobotu v Pardubicích na galavečeru XFN ztrestat Mochameda Machaeva. „Zápas je vyšperkovaný a moc se na něj těším,“ přiznal pro Sport.cz Pokorný.

Zápas se blíží, jaká je forma?

Forma se ukáže až v samotném oktagonu, protože je spousta faktorů, které mohou vše ještě ovlivnit, ale myslím si, že jsem připravený velmi dobře.

Budete mít zápas s mladým a sebevědomým soupeřem, co na něj říkáte?

Soupeř je velmi šikovný. Určitě má silné stránky, které jsou nebezpečné, ale v zápase dělá ještě spoustu chyb a měl bych je trestat.

Zpráva ze 7. července vše odstartovala "Je to nějaký ten den, kdy mi psal soukromé sprosté zprávy čečenský mladík (Machaev). Chápu, že mlaďák čuchnul k eurům a cítí se tak trošku jako Conor, ale tohle chování mi přijde už za hranou a já se ptám. Mám ho naučit slušnému chování, nebo to mám přejít a tolerovat jeho pubertální věk?"

Na sociálních sítích si mezi sebou vyměňujete vzkazy, baví vás to?

Na všechny vzkazy, nebo posměšky jsem nereagoval, protože na to spíš nejsem, ale když vezmu zrovna telefon, nebo sednu k počítači, tak mě to bavilo. Naučil jsem se, že člověk nesmí číst komentáře, protože za klávesnici sedí asi miliarda odborníků, nebo hrdinů.

Jak berete sobotní zápas, je v něm třeba i osobní rovina?

Samotný zápas je vyšperkovaný a moc se na něj těším, ale že bych svého soupeře nesnášel, nebo si s ním nedokázal podat ruku, to nemůžu tvrdit.

Myslíte si, že je Machaev drzý, bez respektu?

Řídím se heslem: Dělej si to svoje a dávej pozor na to jeho.

https://www.facebook.com/530682610382256/videos/1088385601336283/

Dojde při vašem nástupu do klece opět už k tradičnímu řevu?

Určitě budu ječet (smích). Četl jsem i negativní reakci na můj nástup, ale tohle jsem prostě já. Nedělám to, abych byl zajímavý, ale proto, že mi to pomáhá se nastavit do zápasu.

Máte malou dceru, ovlivnilo její narození vaší přípravu, jste třeba více doma, jste klidnější a MMA je na druhé koleji?

Po narození dcery je všechno na světě na druhé koleji. Žádné tituly z UFC nestojí za ty pocity, které s malou každý den zažívám, ale i tak se snažím trénovat a dobře se připravit. Je to určitě náročné skloubit práci, rodinu a přípravu, ale mé druhé heslo je: Bojuj s kartami, které máš.

Chcete Machaevovi před bitvou něco vzkázat?

Nechci (smích).