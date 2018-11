V Praze se chystají bitky, začíná přituhovat. Utnu mu hlavu, pozná moje bomby

Nástup do klece, i to je show pro fanoušky, v O2 areně bude bojovníky sledovat na 9 tisíc fanoušků.

Na hlavní kartu Oktagon MMA umístil pět zápasů. Finále Výzvy, což je reality show této organizace, poté následují: Miloš Petrášek - Jeremy Kimball, Attila Végh - Maiquel Falcão, David Kozma - Gábor Borároš a Tomáš Deák - Cory Galloway. Před nimi fanoušci uvidí dalších šest duelů.

„Suverénně nejsilnější karta v historii Československa. Nikdy tady nic podobného nebylo, byť s tím může soupeřit významností zápas Tomáše Deáka, když bojoval v Bratislavě o titul Fight Nights Global. V rámci českých a slovenských organizací je toto s předstihem to nejlepší, co jsme kdy mohli vidět," stojí si za svou volbou Novotný.

https://www.facebook.com/oktagonvyzva/videos/687050588347388/

Pokud chcete hrát první ligu, musíte trénovat s nejlepšími, a to je Deákův případ, ten bude mít hlavní zápas večera, proto vyrazil na přípravný kemp až do Nového Mexika. "Můj soupeř vyhlásil, že mi utne hlavu, takže má motivaci, ale to já mám taky. Chci mu ukázat, že jsem lepší," měl jasno ještě v pondělí slovenský bijec, který se ale před pár hodinami dozvěděl nepříjemnou zprávu - bude mít nového soka v kleci.

Whitney kvůli právním potížím bohužel nemůže odcestovat z USA. Nevydali mu pas na základě dluhů na výživném pro děti ve výši 19 tisíc dolarů. Místo něj dorazí z Ameriky ambiciózní Cory Galloway. Sedmadvacetiletý zápasník, který je hladový po úspěchu. Soupeře s oblibou a ve velkém stylu rozebírá hlavně v postoji. Před limitem získal 8 z 11 vítězství.

„Tento turnaj patří mezi světové akce. Nevnímáme to jen my, ale i v zahraničí. Máme na to velký ohlas. Mimochodem třeba Withney bude zápasit pod manažerem, který má pod svými křídly třeba šampiona pérové váhy UFC Maxe Holloweye. S tímto manažerem se bavíme o další spolupráci," pokračuje Novotný.

Pro české fanoušky bude zajímavá bitva Petráška s Kimballem. „Chtěl jsem kvalitního soupeře a myslím, že jsem ho dostal. Je super, že má za sebou zápasy v UFC. Teď tam skončil, takže nemá žádný jiný zápas po UFC, jde rovnou do Oktagonu," je spokojený Petrášek, který se připravoval také ve Švédsku.

https://www.facebook.com/oktagonvyzva/videos/195565484652326/

„Poprvé si všichni ověříme, jestli opravdu dosahuje takových kvalit, které mu tu všichni připisují, jestli je Petrášek takový talent, jak ho teď všichni pocitově vnímáme. Kimball sice tři z posledních čtyř zápasů prohrál, ale padl s těžkými soupeři v UFC! On si prostě jede pro výhru a odrazit se na Petráškových bedrech zpátky do UFC, nikoliv prohrát," upozorňuje Novotný na jeden z vrcholů v O2 areně.

Finále pyramidy, to bude česko-slovenský souboj. Za české barvy nastoupí Kozma, proti němu slovenská hvězda Borároš. Už delší dobu je tento souboj vyhecovaný. "Tenhle zápas ukončí moje bomby, chci mu dát T.K.O.," má jasnou vizi Kozma, milovník růžové barvy, který rád soupeřům dává poznat příklepy svých ostrých loktů.

Barvy z pod Tater bude hájit také Végh, zkušený bojovník a šampion Bellatoru. „Falcão, soupeř Attily Végha, bojoval v pěti různých organizacích a bojoval i o titul Bellatoru. Takže se potká šampion Bellatoru s chlapíkem, který bojoval o titul Bellatoru, což je samo o sobě neuvěřitelné. Fälcao je navíc veteránem KSW, UFC, Bellatoru, M1 a dalších velkých organizací," upozorňuje na historii soupeře Novotný.

https://www.facebook.com/oktagonvyzva/videos/1935793306456885/

MMA zavítalo do pražské O2 areny zatím jen jednou, a to v prosinci minulého roku, na akci XFN 6 dorazilo okolo sedmi tisíc fanoušků. Do konce roku půjdou vyznavači tohoto sportu do největší české haly ještě dvakrát - 17. listopadu s organizací Oktagon MMA a 27. prosince pod hlavičkou XFN. Pokud v prvním případě padne divácký rekord, dlouho patrně nevydrží, na konci roku bude s největší pravděpodobností opět posunut výše.

„Turnaj vnímáme jako obrovskou investici do budoucnosti organizace. Už v tuto chvíli, kdy je prodáno více než 8000 lístků, je kompletně vyprodáno VIP a my víme, že turnaj bude finančně úspěšný. Samozřejmě počítáme s lístky jen na spodní úrovni, takže když přijde 9000 lidí, hlásíme vyprodáno, jelikož horní patro a skyboxy neprodáváme a bude to pro nás obrovský úspěch, a především investice do budoucna. Díky tomu, co jsme postavili za startovku, a díky tomu, jak to vypadá, můžu říct, že už teď jsme dosáhli toho, čeho jsme chtěli," říká Novotný.

Jaká bude sobotní realita?