Boj do poslední minuty. Vémola narazil na tvrďáka, který odmítl jít dříve do šatny

Sok ze Spojených arabských emirátů přišel do haly s úsměvem na tváři. Klidná síla, která nastoupila na hudbu z filmu Gladiátor. Po zápase odešel z klece poražen, přesto stále s úsměvem, ale Vémola se zapotil. A to doslova. Jeho soupeř nebyl už šestnáct let ukončen před limitem.

V zahajovacím kole přišel první útok a český zápasník už po patnácti sekundách Rimbona hodil a téměř celých pět minut dominoval. Vémolova klasika slavila úspěch.

Ve druhém kole došlo také na boj v postoji, kde byl Rimbon více nebezpečný, nakonec ale došlo na scénář z prvního dějství, Vémola jistil pozici na zemi. Ne ale ve třetím. Zde došlo na moment, který není u českého bijce zvykem, skončil na zádech a musel se bránit. I když toto kolo pravděpodobně prohrál, první dvě šla za ním a mohl slavit další vítězství.

https://www.facebook.com/KarlosTerminatorVemola/posts/351623922267352

Další zastávka Praha

Slíbil T.K.O., na to ale tentokrát nedošlo. „Bohužel. Naše taktika byla, že během prvních dvou kol ho unavím a ve třetím ukončím, ale on tam nechal všechno. Bohužel jsem prohrál po dlouhé době kolo. Neukončil jsem ho, tohle je pro mě malá prohra," řekl třiatřicetiletý Vémola po bitvě v kleci.

Po Bratislavě si může přesto odškrtnout dalšího soupeře v cestě zpět do UFC, kam podle svých slov míří.

„Přicházím do klece jako šampion a budu z ní také jako šampion odcházet. Je to nejtěžší soupeř, kterého jsem měl po odchodu z UFC, ale já doručím, co jsem slíbil. Ukončím ho. Lvi žerou první a bude slibovaný T.K.O.," poslal Vémola před zápasem do světa zprávu. Neukončil, ale vyhrál, a to se počítá.

Další jeho bitva je naplánována na galavečer do Prahy. Tři dny po Štědrém dnu se ukáže v O2 areně. Soupeř zatím není známý. Zápasy bude přenášet O2 TV Sport.