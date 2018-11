Jen řeči místo pěstí. Vémola se může bít se slovenskou legendou na třech adresách

Souboj bývalých bratrů, bitva dvou velkých jmen, která psala a stále píší historii československého MMA. Už dlouho visí ve vzduchu bitva, která by nadzvedla fanoušky ze židlí: Karlos Vémola vs. Attila Végh. Zatím se ale nemusí moc vzrušovat, realita je někde jinde. Každý z bojovníků je upsaný jiné organizaci, a tento fakt je prozatím neprůstřelný. Vémola je hlavní tváří organizace XFN, Végh zápasí pod hlavičkou Oktagon MMA.

Který z borců tak musí udělat vstřícný krok, aby k prestižnímu střetu došlo? „Je to čistě na Karlosovi. Ať si vyřeší své záležitosti a přijde. My jsme s Karlosem domluveni, jsme domluveni na penězích, podali jsme si ruku. Myslím, že Attila by se tomu nevyhýbal, spolu jsme také domluveni na podmínkách. Vše je domluveno, je to jen na něm. Co říká okolo, to je jen Karlosovo lákání nás do nějakých sítí, to ale neexistuje. Jestli zápas chce, ví, kde nás najde," řekl k možnému duelu Ondřej Novotný, organizátor Oktagon MMA.

Karlos Vémola vs. Moise Rimbon

Svůj pohled na svět má i druhá strana. A podle vyjádření Petra Kareše, promotéra XFN, k zápasu jen tak nedojde. Pohledy promotérů i zápasníků míří jiným směrem.

"Na jaře byl Atilla Végh volný zápasník a my měli velký zájem, aby se zápas konal v červnu v O2 areně. Na podmínkách jsme byli dohodnuti. Nakonec ale Végh podepsal konkurenční organizaci a zápasu s Karlosem Vémolou se tak vyhnul. Respektuji to. Pokud bude mít Végh v budoucnosti o match-up zájem, tak jsme připraveni navázat na původní jednání. Zápas Vémola vs. Végh se tak odehraje buď na půdě XFN, nebo UFC. Tak jsou karty až do roku 2023, kdy XFN končí smlouvy s Karlosem Vémolou, rozdány."

Aby byl výčet celkový, podívejme se i na slova zápasníků, o ty by mělo hlavně jít. Jenže vždy nejde jen o sport, ale také o marketing a svoji roli hrají i vzájemné lidské vztahy.

OKTAGON 10: Attila Végh vs. Maiquel Falcao

Végh po sobotním duelu v pražské O2 areně přiznal, že se s Vémolou bavili na toto téma při návštěvě Mikea Tysona v Praze, kde se potkali.

„Jasně, bavili jsme se. Jsem v Oktagonu doma, cítím se tu komfortně, v pohodě, tak proč bych chodil někam jinam. Může jít za mnou, tady mne může najít, ať přijde. Ten zápas pro mě není rozhodující, mohu bojovat s kýmkoliv, i s Karlosem, jen říkám, že to nezáleží jen na mně a na něm, to záleží i na organizacích. Ale pokud zápas bude, tak podle mne v Oktagonu."

Vémola se k tomuto duelu vyjádřil už na začátku roku 2018, poté svůj postoj několikrát zopakoval. „Je to fight, který chtějí fanoušci vidět. Nabízejí mi ho tři promotéři, kteří se dohadují, kde zápas bude. Já bych to uzavřel tím, že ho podepíšu XFN. Musím se na něj naladit, protože nastoupím proti člověku, kterého nerespektuji jen jako zápasníka, ale také jako člověka."

Taková byla Vémolova lednová výzva na červnovou O2 arenu, kde měl duel proběhnout. Neuskutečnil se, do klece proti sobě hvězdy nenastoupily. Otázkou je, jestli někdy k tomuto duelu vůbec dojde...