Krpálek ve finále podlehl Grolovi a z Japonska veze stříbro

Pro olympijského vítěze z Ria Krpálka šlo o předposlední turnaj před plánovanou delší pauzou, navíc v oblíbeném Japonsku. V prvním zápase udolal domácího Juseje Ogawu, který obhajoval titul poté, co před rokem vyhrál ve finále právě nad Krpálkem.

Opět s ním svedl vyrovnanou bitvu, ale po 14 vteřinách prodloužení hodil Japonce na ippon přes hlavu. Ipponem zakončil Krpálek i čtvrtfinále proti Němci Svenu Heinlemu, jemuž okontroval soupeřův pokus o útok.

V semifinále narazil na dalšího Japonce a světovou osmičku Kokora Kageuru, s nímž se pral přes šest minut. Po celou dobu byl aktivnější, nakonec se v boji na zemi dostal do páky a soupeř se vzdal.

Ve finále se Krpálkovi postavil Grol, který už v osmifinále překvapivě porazil světovou jedničku Gurama Tušišviliho z Gruzie. Šlo už o devátý vzájemný zápas Grola s Krpálkem, z toho třetí letos. Poslední dva Krpálek vyhrál, tentokrát mu ale Nizozemec dobrou obranou nedovolil pořádný útok a sám minutu před koncem povalil českého judistu na wazari. Krpálek si pak vytvořil tlak, ale bodovat nedokázal a pošesté s Grolem prohrál.

I tak si rodák z Vysočiny upevnil druhou příčku v žebříčku a snížil náskok vedoucího Tušišviliho o 540 bodů. Krpálek navíc před mistrovstvím světa v příštím roce v Tokiu a olympijskými hrami 2020 konanými rovněž v japonské metropoli potvrdil, že se mu na japonské půdě daří: z posledních čtyř japonských Grand Slamů byl třikrát ve finále.

Letos čeká Krpálka ještě turnaj Masters pro 16 nejlepších judistů světa v každé kategorii, který se koná 15. a 16. prosince v čínském Kantonu.

Dařilo se i Davidu Klammertovi, který ve váze do 90 kilogramů skončil sedmý. Po dvou výhrách na ippon ve čtvrtfinále podlehl Ushangimu Margianimu z Gruzie v prodloužení a následně v opravách nestačil na Brazilce Rafaela Maceda.

Ve váze do 100 kilogramů skončili Michal Horák i Radek Hecl ve 2. kole. To bylo konečnou i pro Jaromíra Musila v kategorii do 81 kilogramů, David Pulkrábek ve váze do 60 kilogramů skončil v 1. kole.