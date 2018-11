Český úspěch! Když jsou holky zvířata a jejich zápasy vypadají brutálně

Toužila po zlatu, přivezla bronz. „Mám poraněné ego, je mi to samozřejmě líto. Když jsem nastupovala do posledního zápasu, věděla jsem, že s okem není něco v pořádku a tím pádem to nešlo, couvala jsem," přiznala smutně Vacová, která začala s MMA až ve čtyřiadvaceti letech.

Na trénink přijde pětadvacet kluků a dvě tři holky. Hodit je do stejného pytle a používat stejný metr, nejde. „Jde o obrovský rozdíl. Můj nekonečný obdiv mají trenéři kolektivních ženských sportů. Přístup je úplně odlišný. Věci nejdou říct na rovinu, holka se sebere v půlce tréninku a odejde. Člověk musí být větší psycholog, více jim odpustí," přiznává Bartoš, který na Vacové oceňuje její techniku.

Pracuje v kanceláři, židle a počítač, to je její každodenní pracovní osmička. Na stole má jako dekoraci malé boxerské rukavice a rozpis tréninků. Po práci vezme tašku a jde nabrat energii, jde se bít do klece a válet po tatami.

„Jsem kancelářská krysa, MMA mi dobíjí energii. Ženský jsou šílenější, není normální, aby se nechaly mlátit, nebo aby se jim to ještě líbilo. Něco s námi asi není v pořádku, ale je to sport a člověk ho dělá z čisté lásky. MMA mě chytlo za srdce," nestydí se holka z kanceláře za svůj koníček, který ji občas zmaluje i bez šminek.

Může být v Česku nejlepší

Bojové sporty a ženy vyžadují odlišný přístup proti chlapům. „Trénovat Lucku je těžký, jako každou ženskou. Holky mají občas výpadky, od toho se vše odvíjí. Trenér musí být psycholog. Ony jsou větší zvířata, jdou do toho po hlavě, jejich zápasy vypadají brutálně. Leckdy jsou tvrdší než chlapi," má v oblibě ženské MMA Barták, který poznal za svoji kariéru hodně zápasníků a zápasnic. Může porovnat.

Jeho rukama prošel i Viktor Pešta, druhý Čech ve slavné UFC. Trénuje také Magdalenu Šormovou, která už jede profesionální kariéru. Teď více vyskočila Vacová.

„Lucka má hodně velký potenciál, ale chybí jí více pozitivní stránka. Když se zasekne, nepostupuje dál. Kdyby neměla své bloky, byla by v tuzemsku nejlepší, možná i v Evropě," myslí si Barták.